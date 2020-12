Updates voor Android zijn voor veel mensen een heikel punt. Nu hebben chipsetfabrikant Qualcomm en Google een nog betere samenwerking aangekondigd. Dat betekent dat het mogelijk is om in theorie een smartphone nog langer te voorzien van nieuwe software.

De samenwerking moet ervoor zorgen dat smartphones nog langer Android-updates kunnen krijgen en is onderdeel van Project Treble. Dat werd in 2017 in het leven geroepen om updates sneller uit te kunnen rollen. Bij zo’n uitrol spelen verschillende partijen en factoren een belangrijke rol.

Naast de smartphonefabrikant hangt dat bijvoorbeeld ook af van het type processor in het apparaat. De onlangs gepresenteerde Snapdragon 888-chip krijgt vier jaar lang ondersteuning voor Android-en beveiligingsupdates, zo is nu bekend geworden.

Of dat ook in de praktijk het geval is, is nog wel de vraag. De fabrikant van de smartphone is namelijk de eindverantwoordelijke voor het uitbrengen van updates voor een toestel. Koop je begin 2021 dus een toestel met die chip en Android 11, dan is het geen vast gegeven dat je dus nog vier jaar lang daadwerkelijk updates krijgt.

Het uitrollen van updates is de achilleshiel van het mobiele besturingssysteem van Google. Er is sprake van grote fragmentatie in Android-land en hoe het precies zit met updates voor specifieke telefoons is vaak nog te onbekend. Apple scoort op dat gebied de hoogste punten, met een duidelijk updatebeleid voor haar eigen iPhones.

Koop je nu een high-end toestel van een bekende fabrikant, dan krijg je vermoedelijk tot drie jaar lang beveiligingsupdates en twee grote Android-updates. Dat kan (en moet) een stuk beter en met de verbeterde samenwerking zou dat dus kunnen gebeuren.

Verschillende fabrikanten zien een goed updatebeleid inmiddels wel als erg belangrijk en zetten daar dan ook flink op in. Zo heeft onder andere fabrikant Samsung laten weten welke toestellen drie jaar lang updates zullen krijgen.

Op Android Planet publiceren we elke week een overzicht van beveiligings- en Androidupdates die zijn uitgerold. Check tot slot ook ons Android 11 update-overzicht en het overzicht met beveiligingsupdates. Zo weet je direct een stuk beter tot wanneer je updates kunt verwachten.

