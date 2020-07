Qualcomm Quick Charge 5 aangekondigd: volledig opladen in 15 minuten

Qualcomm heeft Quick Charge 5 aangekondigd, zijn nieuwste snellaadtechnologie. Telefoons met Quick Charge 5 kunnen met een vermogen van maximaal 100 Watt volledig opladen in een kwartier.

Qualcomm Quick Charge 5 aangekondigd

Met Quick Charge 5 focust Qualcomm zich helemaal op snelheid en compatibiliteit. Met een maximum van 100 Watt is de nieuwe snellaadtechnologie ongeveer vier keer sneller dan zijn voorganger, Quick Charge 4.0 Plus. Apparaten met de huidige standaard ondersteunen maximaal 27 Watt.

De fabrikant beweert dat Quick Charge 5 een apparaat met een 4.500 mAh-batterij in slechts vijf minuten voor de helft kan opladen. Daarnaast doe je er een kwartier over als je dezelfde batterij van 0% naar 100% oplaadt.

Ondersteuning van apparaten en opladers

Ook mooi is dat alle apparaten met Quick Charge 5 uitstekend samenwerken met alle eerdere oplaadtechnologieën van Qualcomm. Verder biedt het ook volledige ondersteuning voor apparaten met usb-pd, waaronder een groeiend aantal laptops en tablets.

Energiezuiniger en slimmer

Qualcomm zegt dat Quick Charge 5 maar liefst 70% energiezuiniger is dan Quick Charge 4. Dit moet leiden tot minder verspilde energie en koelere oplaadtemperaturen. Volgens de fabrikant zorgt de nieuwe laadtechnologie ervoor dat batterijen langer meegaan, vanwege verminderde slijtage.

Smart Identification of Adapter Capabilities is een techniek waardoor apparaten met Quick Charge 5 kunnen communiceren met de oplader. Dit onderdeel meet onder meer de stroomspanning en temperatuur. Zo wordt het laadgedrag automatisch aangepast naar de ideale oplaadspecificaties van een toestel. Hiermee voorkomt Quick Charge 5 dat de batterij van je telefoon te warm wordt.

Quick Charge 5 wordt ondersteund door de Snapdragon 865 en 865 Plus, evenals toekomstige high-end Snapdragon-chipsets. Xiaomi wordt mogelijk de eerste fabrikant die een telefoon met de nieuwe laadtechnologie uitbrengt. Waarschijnlijk krijgen we het eindresultaat dit jaar te zien en horen we dan ook meer over oplaadtijden in de praktijk.

