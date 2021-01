Verschillende fabrikanten introduceren de komende maanden met betaalbare 5G-budgetsmartphones. Dat komt dankzij de Snapdragon 480 5G-chip, die nu officieel is gepresenteerd.

Qualcomm Snapdragon 480 5G officieel

Zoals al blijkt uit de naam is er ondersteuning aanwezig voor 5G-internet. De processor heeft ondersteuning voor 5G op mmWave-frequenties (hoge frequenties) en lage frequenties. Zo kun je in de toekomst ook gebruikmaken van het snelle 5G-netwerk, waarvan de veiling pas in 2022 zal plaatsvinden in Nederland.

De chip heeft acht rekenkernen aan boord, geklokt op maximaal 2GHz. Er is ondersteuning voor Quick Charge 4+ aan boord, de eerste keer in de Snapdragon 4-serie. Qua processorkracht en op het gebied van grafische prestaties moet de Snapdragon 480 5G tot twee keer betere prestaties leveren dan zijn voorganger.

Dat is de Snapdragon 460. Die vinden we onder andere in de OnePlus Nord N100, Nokia 3.4 en Motorola Moto E7 Plus. De Snapdragon 480 kan schermen aansturen met een resolutie van maximaal 2520 bij 1080 pixels en ververssnelheid van 120Hz.

Van welke merken gaan we goedkope 5G-toestellen zien?

Op de blog van Qualcomm wordt onder andere HMD Global genoemd, die de Nokia-telefoons maakt. Andere fabrikanten die in het bericht worden aangestipt zijn OnePlus, Oppo en Realme. We verwachten deze processor ook te gaan zien in de ‘Motorola Ibiza’, waar afgelopen week details van zijn verschenen.

Naast chipsetfabrikant Qualcomm werken ook andere partijen aan betaalbare 5G-processoren, waaronder MediaTek. Aankomende jaren wordt 5G steeds belangrijker voor fabrikanten en providers, maar als consument heb je er in dit stadium nog weinig aan.

Lees ook het opiniestuk van redacteur Rens: 5G is anno 2020 meer een hype dan een verbetering. Meer vragen over de nieuwe netwerktechnologie? Check dan ook onderstaande video, waarin we allerlei vragen beantwoorden over 5G.

