Qualcomm heeft de Snapdragon 888-soc onthuld. Veel high-end smartphones zullen deze processor in 2021 gebruiken. De chip beschikt over ingebouwde 5G, biedt betere grafische prestaties en is zeer geschikt voor kunstmatige intelligentie.

Lees verder na de advertentie.

Qualcomm presenteert Snapdragon 888: dit moet je weten

Qualcomm heeft op de jaarlijkse Snapdragon Tech Summit zijn nieuwste high-end chip voor smartphones aangekondigd. Die heet niet Snapdragon 875, zoals algemeen werd aangenomen, maar Snapdragon 888. Fabrikanten als Sony, OnePlus, LG en Xiaomi gebruiken deze processor volgend jaar voor hun snelste telefoons.

Tijdens de presentatie legde Qualcomm veel nadruk op connectiviteit. De Snapdragon 888 beschikt over een ingebouwd 5G-modem dat zowel mmWave als sub-6GHz 5G ondersteunt. Met mmWave kun je heel snel downloaden, terwijl sub-6GHz geschikt is voor landelijke gebieden met weinig zendmasten. De iPhone 12-serie bijvoorbeeld beschikt in Nederland alleen over het tragere sub-6GHz 5G. Overigens is snel downloaden met 5G bij ons pas vanaf 2022 mogelijk.

Qualcomms vorige vlaggenschip, de Snapdragon 865, had nog geen ingebouwd 5G-modem. Smartphonemakers konden er wel los eentje toevoegen, maar dat kostte extra ruimte en kwam de accuduur niet ten goede. De Qualcomm Snapdragon 888 is op dit gebied dus een flinke stap vooruit.

Betere grafische kaart en meer AI-mogelijkheden

Over de rekenkracht van de Snapdragon 888 laat Qualcomm nog weinig los. Wel biedt de chip betere grafische prestaties dan voorheen. De “Elite Gaming Adreno-gpu” maakt het mogelijk om games te spelen met maximaal 144 frames per seconde. Beelden zien er dan zeer vloeiend uit. Overigens heb je daar wel een telefoon voor nodig met een 144Hz-scherm. De ASUS ROG Phone 3 is momenteel één van de weinige smartphones met een dergelijk display.

Ook op het gebied van kunstmatige intelligentie maakt de Qualcomm Snapdragon 888 een flinke sprong. De nieuwe Hexagon-processor, belast met AI-taken, is veel sneller dan zijn voorganger en springt zuiniger om met energie.

Razendsnelle beeldverwerking voor foto’s en video’s

De Snapdragon 888 beschikt verder over een nieuwe Spectra-ISP, die verantwoordelijk is voor de verwerking van foto’s en video’s. Hij is 35% sneller dan zijn voorganger en verstouwt maar liefst 2,7 gigapixels per seconde. Om het iets concreter te maken: dat betekent dat de Snapdragon 888 iedere tel 120 foto’s van 12 megapixel kan verwerken.

Qualcomm brengt de details van zijn chips vaak in stapjes naar buiten. De komende dagen, tijdens het vervolg van de Snapdragon Tech Summit, krijgen we waarschijnlijk nog meer te horen over de Snapdragon 888.

Wil je het direct weten als de eerste smartphones met een Qualcomm Snapdragon 888-chip verschijnen? Download dan de gratis Android Planet-app of schrijf je in voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwbrief.