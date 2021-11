Qualcomm gaat Snapdragon-chips makkelijkere namen geven

Kun jij de namen van smartphonechips ook niet zo goed volgen, of weet je niet welke processor in jouw Android-toestel zit? Qualcomm gaat de naamgeving van Snapdragon-chips simpeler maken.

Snapdragon-chips krijgen simpelere namen

De meeste Android-smartphones worden aangedreven door een Snapdragon-chip van fabrikant Qualcomm. Als je Android Planet een beetje volgt, zie je regelmatig allerlei chips voorbijkomen. Van de Snapdragon 888 Plus tot de Snapdragon 480 Pro: Qualcomm maakt een heleboel processoren voor smartphones in verschillende prijsklassen.

Het bedrijf maakt nu bekend dat de naamgeving van Snapdragon-chips wordt aangepast. Processors hebben nu nog een naam met drie cijfers, maar dit wordt er straks maar eentje – met een generatienummer. De opvolger van de Snapdragon 888 (die nu in de meeste high-end smartphones zit) gaat daarom niet de 898 heten, maar Snapdragon 8 Gen1. Het cijfer slaat hierbij dus nog wel op de ‘chipserie’ van Snapdragon. De 8-serie bestaat uit de snelste mobiele processoren die Qualcomm maakt.

Hoe het zit met andere processors, zoals in de Snapdragon 7XX- en Snapdragon 6XX-serie, is nog niet duidelijk. Mogelijk gaat het hier ook om Snapdragon 7 Gen1 en Snapdragon 6 Gen1. Tijdens het Snapdragon Tech Summit-event van Qualcomm, dat op 30 november plaatsvindt, wordt hier waarschijnlijk meer over bekendgemaakt. Het bedrijf maakt al wel bekend dat het woordje ‘5G’ niet meer wordt gebruikt in de namen van Snapdragon-chips.

Snapdragon 8 Gen1

De opvolger van de Snapdragon 888-chip gaan we in duurdere Android-toestellen zien die volgend jaar verschijnen. Volgens geruchten beschikt de Samsung Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra over deze processor, maar ook bijvoorbeeld de nog onaangekondigde Motorola Edge 30 Ultra. Laatstgenoemde dook onlangs op in renders en moet ergens in 2022 verschijnen.

Niet iedere fabrikant maakt overigens gebruik van Snapdragon-chips. Zo zien we regelmatig MediaTek-processors, zoals bij de OnePlus Nord 2 en Xiaomi 11T. Samsung rust zijn eigen smartphones vaak uit van zelfgemaakte Exynos-chips en Google heeft voor zijn nieuwste smartphones (de Pixel 6 en Pixel 6 Pro) de Tensor-chip gemaakt.

