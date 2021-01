De nieuwste generatie van Qualcomm’s vingerafdrukscanner is aangekondigd. Deze scanner is een stuk sneller en het scanoppervlak is groter. Het lijkt erop dat de Galaxy S21-toestellen de eerste zijn met deze verbeterde versie aan boord.

Qualcomm vingerafdrukscanner 2021

De opvolger voor de eerste vingerafdrukscanner in een scherm uit 2017 is nu aangekondigd. Het gaat om de tweede generatie van de 3D Sonic Sensor en de nieuwe variant is op twee punten flink verbeterd.

Allereerst is de oppervlakte van de scanner 77 procent groter dan zijn voorganger. De vorige generatie had een scanoppervlakte van 4 bij 9 millimeter, wat nu vergroot is naar 8 bij 8 millimeter. Dat betekent dat het wat minder nauw luistert om je vinger op de juiste plaats te leggen, en dat levert weer meer gebruiksgemak op.

Het tweede voordeel heeft ook te maken met de grotere sensor. Deze vernieuwde variant kan namelijk namelijk 1,7 keer meer biometrische data vastleggen. Dat zorgt ervoor dat de scanner tot 50 procent sneller de vinger herkent. Volgens sommige insiders zorgt dat ervoor dat slechts een lichte aanraking al genoeg is om het toestel te ontgrendelen.

Deze scanner werkt via ultrasone geluidsgolven die een 3D-afbeelding van je vinger maken. Daardoor werkt het ook als je een natte of vettige vinger hebt. Dat is anders ten opzichte van een optische scanner, die een foto maakt van je vinger en iets minder nauwkeurig en snel is. Zo’n type scanner vind je vaak in toestellen met een lagere prijs.

Samsung Galaxy S21-toestellen, eerste met deze scanner?

Qualcomm zegt dat de nieuwe vingerafdrukscanner nog begin dit jaar in smartphones zal verschijnen. Het lijkt er echter op dat de aankomende Galaxy S21-toestellen van Samsung al de eerste zullen zijn. De eerste generatie van Qualcomms vingerafdrukscanner verscheen eerder in onder andere de Galaxy S10 en Samsung S20.

De onthulling van de Samsung Galaxy S21 vindt aanstaande donderdag (14 januari) plaats en Android Planet doet uiteraard uitgebreid verslag. We verwachten daar drie toestellen te gaan zien: de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra. De reguliere S21 en S21 Plus verschillen weinig qua hardware, maar hebben wel een ander schermformaat.

De Galaxy S21 Ultra wordt het echte toptoestel met betere camera’s en een groter scherm met hogere resolutie. Lees ook ons Galaxy S21-geruchtenoverzicht, waarin je leest wat we al denken te weten over de smartphones. Check ook het artikel over de release en prijs waarin we alle verwachtingen op dat gebied voor je op een rij hebben gezet.

