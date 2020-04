Qualcomm heeft Quick Charge 3 Plus aangekondigd, de volgende generatie van zijn snellaadtechnologie. Het biedt een kortere oplaadtijd voor minder geld en richt zich waarschijnlijk op midrange-toestellen.

Quick Charge 3 Plus is sneller en goedkoper

Quick Charge 3 Plus is volgens Qualcomm een goedkopere techniek voor fabrikanten om snel op te laden. Volgens het bedrijf laadt een smartphone in ongeveer 15 minuten van 0 naar 50 procent op. De nieuwe technologie ondersteunt opladers met een vermogen tot 60 Watt.

Telefoons met Quick Charge 3 Plus laden op met een usb-c-kabel. Daarnaast biedt het ondersteuning voor draadloos opladen. Je hebt tevens de mogelijkheid om opladers te gebruiken die gebaseerd zijn op oudere generaties. Toestellen met Quick Charge 3 Plus kun je hierdoor ook opladen met usb-c-laders die je al in huis hebt.

Quick Charge 3 Plus beschikbaarheid

Quick Charge 3 Plus debuteert op smartphone met een Snapdragon 765- of 765G-chip. Dit is Qualcomms nieuwste processor voor midrange-smartphones. De Xiaomi Mi 10 Lite Zoom is de eerste telefoon die de nieuwe oplaadtechnologie levert. Het apparaat ondersteunt daarnaast het oudere Quick Charge 4 Plus. Hierdoor is dit de enige telefoon die met beide oplaadtechnieken werkt.

Komende chipsets van Qualcomm gaan ook Quick Charge 3 Plus ondersteunen. De fabrikant heeft nog niet gezegd welke processors dit precies zijn. Hierdoor weten we nog niet welke telefoons de nieuwe techniek bieden. Later dit jaar wordt hier ongetwijfeld meer over bekend.



Waarschijnlijk gaan we de laadtechniek vooral terugzien op midrange-toestellen. Het oudere Quick Chare 4 Plus biedt immers vergelijkbare oplaadtijden. Die techniek zie je echter vooral op telefoons met een hoogwaardigere chipset. Daarnaast benadrukt Qualcomm dat de techniek een stuk betaalbaarder is dan voorheen, wat gunstig is voor smartphonefabrikanten.

LG presenteert binnenkort een telefoon met een Snapdragon 765-chip, de Velvet. Het is echter onbekend of dit toestel over Quick Charge 3 Plus beschikt. De LG Velvet is een midrange-telefoon met de juiste chipset ervoor, waardoor het aannemelijk lijkt dat hij de betaalbare snellaadtechniek biedt.

