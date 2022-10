Nieuw malwarevirus kan de microfoon van je telefoon afluisteren

Het nieuwe RatMilad-virus kan stiekem de microfoon van telefoons activeren en zo slachtoffers afluisteren. De malware wordt verspreid via neppe Android-apps.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

RatMilad-malwarevirus leest mee met berichten

Dat schrijft website Bleeping Computer op basis van onderzoek van Zimperium. Dit cybersecuritybedrijf ontdekte dat RatMilad wordt gebruikt om data van slachtoffers af te luisteren en stelen.

Wanneer het malwarevirus op de telefoon van het slachtoffer staat, kan het de contactenlijst en belgeschiedenis bekijken. Ook kan RatMilad sms’jes lezen en gps-gegevens opvragen. Op die manier zijn de kwaadwillenden achter het virus op de hoogte van de locatie(s) van het toestel.

Zodra RatMilad helemaal in de telefoon van het slachtoffer is genesteld kan het virus ook bestanden verwijderen en stelen. De malware kan zelfs app-rechten aanpassen en daarmee bijvoorbeeld de microfoon van het toestel stiekem aanzetten. Op die manier is het virus in staat om slachtoffers op afstand af te luisteren.

Zo ziet de frauduleuze NumRent-app eruit.

Zimperium meldt dat het malwarevirus zich via neppe Android-apps verspreidt, zoals NumRent. Deze app belooft gebruikers een virtueel nummer om makkelijk van en naar het buitenland te bellen.

De kwade geesten achter RatMilad maken reclame voor hun apps via berichten op chat-apps als Telegram. Ook hebben ze meerdere websites gemaakt die verwijzen naar downloadpagina’s voor hun apps.

Deze website probeert slachtoffers de NumRent-app te laten downloaden.

Men hoopt dat slachtoffers op de link in de ‘advertenties’ drukken en de frauduleuze Android-app downloaden. Het populairste Telegram-kanaal waarin RatMilad wordt gepromoot, is bijna 5000 keer bekeken en meer dan 200 keer gedeeld, aldus Zimperium.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tips om besmetting te voorkomen

De besmette apps staan dus niet in de Google Play Store. Dat is dan ook de belangrijkste tip om besmetting te voorkomen: download alleen Android-apps via de officiële Google-winkel.

Zorg er verder voor dat Google Play Protect, een ingebouwd beveiligingssysteem, aanstaat. Verder kun je overwegen om een antivirusprogramma op je Android-telefoon te installeren. Deze waarschuwt je op het moment dat je mogelijk een besmette app gaat installeren.

Meer artikelen over beveiliging: