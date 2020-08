Google heeft stilletjes RCS beschikbaar gemaakt voor Android-gebruikers in Nederland. De sms-opvolger kun je nu gebruiken in de Berichten-app van de zoekgigant. Dit is hoe het werkt.

RCS in Nederland gebruiken: zo werkt het

Google voegt RCS-ondersteuning (Rich Communication Services) toe aan de Berichten-app in Nederland. Het is onduidelijk of de sms-opvolger al bij iedere gebruiker beschikbaar is, maar op de redactie van Android Planet kunnen we al aan de slag met de opvolger van sms. Google lijkt zelf voor de uitrol van RCS te zorgen, en dus niet providers.

In de standaard Berichten-app van Android verschijnt een melding met ‘Berichten is beter geworden’. Tik je op ‘Akkoord’, dan wordt RCS geactiveerd. Via de instellingen van de Berichten-app kun je vervolgens checken of de nieuwe chatfuncties zijn ingeschakeld. Google noemt de sms-opvolger ‘Chat’ en bij het typen van een berichtje zie je in het chatvenster dan ook ‘Chatbericht’ staan in plaats van ‘Sms’.

Open de Berichten-app op je Android-telefoon en tik op de drie puntjes rechtsboven; Kies voor ‘Instellingen’ en dan ‘Chatfuncties’; Bij ‘Chatfuncties inschakelen’ kun je de nieuwe RCS-ondersteuning aan- of uitzetten.

Opvallend genoeg heeft Google de RCS-ondersteuning in Nederland (nog) niet officieel aangekondigd. Via het stappenplan hierboven kun je echter checken of je de nieuwe chatfuncties kunt gebruiken.

Dit is RCS

Met RCS kun je, zoals de naam al suggereert, veel uitgebreidere berichten sturen dan via sms. Zo ondersteunt RCS bijvoorbeeld het versturen van foto’s, stickers en video’s. Ook zijn er veel features die je voorheen alleen zag in chat-apps als WhatsApp. Zo is er ondersteuning voor groepsgesprekken en kun je zien wanneer iemand een bericht typt of jouw bericht ontvangt. RCS is dus een soort alternatief voor WhatsApp.

Als je meer wil weten over RCS, check dan onze FAQ over de sms-opvolger hieronder. Heb jij de melding in de Berichten-app voorbij zien komen en de RCS-functies al gebruikt? Laat het dan ook eventjes weten in de reacties onder dit artikel!

