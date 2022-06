Realme GT Neo 3 officieel: in 5 minuten een halfvolle batterij

De Realme GT Neo 3 is officieel gepresenteerd en verkrijgbaar in twee ‘smaken’. Het topmodel wordt geleverd met een lader van 150 Watt, waardoor het toestel in een mum van tijd weer vol zit. Ook de GT Neo 3T is binnenkort verkrijgbaar in Nederland.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Realme GT Neo 3 officieel: 80 of 150 Watt snelladen

Vandaag is een grote dag voor Realme, want er is meer informatie vrijgegeven over de Europese release van de GT Neo 3-serie. De GT Neo 3 wordt aangedreven door de nieuwe Dimensity 8100-chip van MediaTek. Het scherm van 6,7 inch heeft een full-hd-resolutie, dat maximaal 120 keer per seconde ververst. Er is ook een speciale chip aan boord om te zorgen voor een nog vloeiender beeld.

Het design van de telefoon is geïnspireerd op autoracen. Zo zijn er enkele ‘racestrepen’ aangebracht op de Neo 3, die in het blauw, zwart of wit te koop is. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel. Met de andere camera’s maak je kiekjes in een wijdere hoek of close-ups.

5 minuten opladen is accu voor 50 procent vol

De Realme GT Neo 3 is verkrijgbaar in twee varianten, waarbij we verschil zien tussen de accucapaciteit en oplaadsnelheid. Het goedkoopste model beschikt over een 5000 mAh-accu met ondersteuning voor 80 Watt-snelladen. De duurdere versie heeft een batterij van 4500 mAh, maar laadt wel op met maximaal 150 Watt.

Is het toestel volledig leeg, dan zorgt vijf minuten opladen ervoor dat ‘ie voor 50 procent vol zit. Volledig opladen neemt slechts 15 minuten in beslag. Er worden verschillende technieken gebruikt om de accuduur te verlengen. Zo is de batterijcapaciteit nog steeds 80 procent (of meer) na 1600 volledige laad- en ontlaadcycli.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Realme GT Neo 3T is betaalbaar

Ook werd de Realme GT Neo 3T onthuld, voorzien van geblokte vlagelementen uit de racewereld. De Snapdragon 870 is het kloppende hart en biedt 5G-ondersteuning. Het scherm is 6,62 inch groot en heeft een kleurrijk amoled-paneel van 120Hz.

Er zijn drie camera’s aanwezig op de achterkant, waarbij de primaire sensor een resolutie heeft van 64 megapixel. Ook een groothoeklens en macrocamera voor foto’s van dichtbij zijn paraat. De GT Neo 3T is verkrijgbaar in het geel en wit en komt met een accu van 5000 mAh. Opladen daarvan kan met de meegeleverde SuperDart-oplader van 80 Watt.

Fan van Dragon Ball Z? Check dan de speciale editie van de Realme GT Neo 3T eens. Dat toestel is niet alleen qua uiterlijk aangepast, maar ook qua software. Zo bevat ‘ie verschillende speciale achtergronden en iconen, helemaal in de bekende stijl van de Japanse animeserie.

Prijzen en release Realme Neo 3 en Neo 3T

De Realme Neo 3 (80 Watt-variant) komt met 8GB RAM en 256GB interne opslag. Dat toestel moet 599,99 euro opbrengen. De 150 Watt-versie (12GB/256GB) kost 699,99 euro. Bij de Realme Neo 3T vraagt het bedrijf 429,99 euro voor de 8/256GB-versie. Voor 469,99 euro is de 12/256GB-variant te koop.

De speciale Dragon Ball Z-editie komt met 8GB RAM en 256GB opslag en gaat voor 499,99 euro over de toonbank. Dit toestel is verkrijgbaar vanaf 8 juli, de rest kun je nu al bestellen via de site van de fabrikant. Tevens lopen er verschillende acties, waarbij je wat korting krijgt of bijvoorbeeld een gratis setje draadloze oordopjes.

Meer over Realme: