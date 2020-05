Zit je sinds de aankondiging van de Realme 6 (Pro) te wachten tot je de smartphones kan kopen? De fabrikant is nu gestart met de pre-order. Dit moet je weten.

Realme 6 (Pro) te koop

Realme presenteerde de Realme 6-serie eind maart voor Europa en is nu begonnen met de verkoop. De Realme 6 start vanaf 230 euro voor 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Het model met 4GB/128GB geheugen kost 270 euro en voor 300 euro krijg je de uitvoering met 8GB/128GB geheugen. De smartphone is verkrijgbaar in het blauw en wit.

De Realme 6 Pro is te koop in het blauw en rood/paars en heeft 8GB/128GB geheugen. De fabrikant vraagt 350 euro voor de telefoon. Als je bestelt via de webshop van Realme, ontvang je de 6 (Pro) met EU-stekker en twee jaar garantie. Verzending naar Nederland is gratis en je kan de smartphone binnen twee weken terugsturen als hij toch niet bevalt.

Over de Realme 6

De Realme 6 is een betaalbare smartphone met betere specificaties dan je gewend bent in deze prijsklasse. Zo beschikt de telefoon over een 90Hz-scherm, wat betekent dat het display zichzelf negentig keer per seconde ververst. Andere schermen doen dat zestig keer (60Hz). Het Realme 6-display oogt vloeiender en dus prettiger voor je ogen.

Ook bijzonder is de meegeleverde 30 Watt-adapter, die de accu in een klein uurtje oplaadt. Dat is sneller dan gebruikelijk. De Realme 6 heeft verder vier camera’s achterop, een selfiecamera in het scherm en MediaTek Helio G90T-processor.

Realme 6 Pro heeft betere specificaties

Spreekt de Realme 6 je aan maar zoek je een toestel met betere specificaties? Dan is de Realme 6 Pro het overwegen waard. De smartphone heeft betere camera’s op de achterkant, waaronder een zoomcamera. De accu laadt sneller op en moet binnen een uur vol zijn.

In het iets grotere scherm zitten twee selfiecamera’s, tegenover één op de Realme 6. Ook gebruikt de Pro-versie een krachtigere processor, de Snapdragon 720G. Daarnaast bedraagt het werk- en opslaggeheugen 8GB en 128GB.