De Realme 6-serie is officieel gepresenteerd voor de Europese markt door de Chinese prijsvechter. In dit artikel zet Android Planet de zes belangrijkste eigenschappen van dit toestel in het middensegment voor jou op een rij.

Realme 6-serie officieel gepresenteerd: alles wat je moet weten

De Realme 6-serie is zojuist officieel gepresenteerd en valt in het middensegment. Wil je een krachtiger toestel van de Chinese producent, bekijk dan eens de recent geïntroduceerde Realme X50 Pro 5G.

Realme verkoopt toestellen via zijn eigen website en verscheept ook naar Nederland en België. Daardoor is de Realme 6-serie binnenkort ook hier verkrijgbaar. Alles wat je moet weten over deze toestellen vind je hieronder op een rijtje.

1. Helio G90T-processor

Zoek je voldoende kracht om meerdere apps naast elkaar te gebruiken of om af en toe eens een 3D-game te spelen? Met de Helio G90T-processor in de Realme 6, maak je dan een prima keuze. Er zijn chips die meer kracht leveren, maar die vind je alleen in veel duurdere toestellen.

In dit nieuwe toestel vind je ook een ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen, zodat je je daar ook geen zorgen over hoeft te maken. Realme brengt het toestel op de markt in varianten met 4GB, 6GB of 8GB werkgeheugen en 64GB of 128GB interne opslag.

2. Scherm met 90Hz-ververssnelheid

Realme kiest bij de Realme 6 voor een scherm met een ververssnelheid van 90Hz. Dat betekent dat het scherm nog vloeiender aanvoelt dan je oude smartphone. Dat komt omdat het display 90 keer per seconde wordt ververst. Die vloeiendheid merk je vooral tijdens het scrollen in bijvoorbeeld Instagram of Facebook, maar ook bij geoptimaliseerde games.

Het toestel heeft een 6,5 inch-scherm aan boord met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Er is gekozen voor een lcd-paneel, waarop een laagje Gorilla Glass 3 aanwezig is. Dat zorgt ervoor dat krassen minder snel ontstaan, waardoor het scherm langer mooi blijft.

3. Opladen met 30 Watt

Ondanks de interessante prijs kan het toestel wel snel opladen. Dit kan met de eigen Flash Charge-techniek van Realme wat werkt met maximaal 30 Watt. Daarmee is de accu van 4300 mAh binnen een klein uurtje weer volledig op te laden, zo claimt de fabrikant.

4. Vier camera’s op de achterkant

De Realme 6 bevat een enkele frontcamera, die verwerkt is in een gaatje in het display. Daarmee maak je een prima selfie om direct door te sturen. Op de achterkant van het toestel vind je nog eens vier camera’s, waarbij de hoofdcamera de show steelt. Die heeft een sensor van 64 megapixels, waardoor elke foto die je maakt er goed uitziet. Die hoge resolutie zorgt namelijk voor kiekjes met extra veel detail en goed contrast.

Ook is er een ultrawijdhoekcamera aan boord, die foto’s maakt van 8 megapixel. Tot slot zijn er nog twee camera’s aanwezig die gebruikt worden voor macrofotografie en dieptemeting. Zo maak je mooie foto’s van een insect of bloem, maar ook portetfoto’s met een vervaagde achtergrond.

5. Ook een Realme 6 Pro-model

Ook heeft Realme de 6 Pro gepresenteerd, een toestel dat veel gelijkenissen kent met de normale Realme 6. Het scherm is met 6,6 inch een fractie groter en ook op het gebied van de camera’s zien we verschillen. Zo heeft de Realme 6 Pro een 12 megapixel-zoomlens aan boord, om zo objecten wat dichterbij te halen.

Qua processor kiest de Chinese fabrikant in de Realme 6 Pro voor de Snapdragon 720G-processor. Beide toestellen draaien op Android 10 met de Realme UI-schil daar overheen. Een fysieke vingerafdrukscanner is aanwezig in de rechter zijkant van de toestellen en het Pro-model bevat tot slot nog een tweede selfiecamera met groothoeklens.

6. Prijs vanaf 229,90 euro

Realme werd door ons niet voor niets de ‘nieuwe Chinese prijsvechter’ genoemd. Dat zien we terug in de prijs van de Realme 6. Dat toestel gaat over de digitale toonbank vanaf 229,90 euro. De toestellen zijn binnenkort verkrijgbaar via de eigen website van Realme en zijn dan ook naar Nederland en België te verzenden.

