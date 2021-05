De Realme 8 en Realme 8 5G zijn officieel aangekondigd voor Europa. Je kunt de Realme 8 (5G) ook in Nederland kopen. Android Planet zet de specificaties en prijzen van de smartphones op een rijtje.

Realme 8 (5G) kopen

Realme – een zustermerk van het grote Oppo – presenteerde de Realme 8 en 8 5G vanmorgen via een livestream voor Europese landen, waaronder Nederland. Het bedrijf verkoopt zijn toestellen hier via een eigen webwinkel en sloot onlangs een samenwerking met Belsimpel. Je kunt de nieuwe Realme 8 en 8 5G later deze maand kopen.

Voor de Realme 8 betaal je een adviesprijs van 179 euro. De Realme 8 5G heeft op de officiële website nog geen prijs. Meerdere Europese websites hebben de smartphone al getest en schrijven dat de adviesprijs 199 euro bedraagt.

Specificaties van de Realme 8

De Realme 8 is voorzien van een 6,4 inch amoled-scherm met full-hd-resolutie en heeft vier camera’s op de achterkant. De hoofdcamera heeft een resolutie van 64 megapixel. Het toestel draait op een MediaTek Helio G95-processor, beschikt over 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Een 5000 mAh-accu drijft de smartphone aan en laadt met 30 Watt lekker snel op. De Realme 8 ondersteunt géén 5G.

Als je wel een 5G-toestel zoekt, is de Realme 8 5G het bekijken waard. Dit model draait op een MediaTek Dimensity 700-processor met 5G-ondersteuning en gebruikt een 6,5 inch lcd-scherm met 90Hz-verversingssnelheid. Die levert soepeler beeld dan een standaard 60Hz-scherm. Het toestel heeft een 5000 mAh-accu die langzamer oplaadt, namelijk met 18 Watt. Achterop zijn vier cameralenzen geplaatst, waaronder een 48 megapixel-hoofdcamera. Het werk- en opslaggeheugen is 8GB en 128GB groot.

Beide smartphones draaien op Android 11. Realme belooft voor zover ons bekend geen updatebeleid voor deze toestellen maar heeft eerder gezegd dat (andere) smartphones twee jaar updates krijgen. Recent presenteerde de fabrikant al de Realme 8 Pro, die met 299 euro een stukje duurder is en onder andere over een 108 megapixel-camera beschikt.

