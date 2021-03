Realme 8 Pro officieel: betaalbare smartphone met 108 megapixel-camera

De Chinese smartphonemaker Realme heeft een nieuwe smartphone aangekondigd. De Realme 8 Pro beschikt over een 108 megapixel-camera, grote accu die erg snel oplaadt en relatief laag prijskaartje.

Lees verder na de advertentie.

Realme 8 Pro officieel aangekondigd

Het nieuwe toestel is de opvolger van de Realme 7 Pro, die ook in Nederland is uitgebracht. De Realme 8 Pro valt vooral op door de 108 megapixel-camera op de achterkant, een feature die we kennen we bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S21 Ultra. De camera’s perst pixels samen om tot mooiere foto’s te komen en moet ook goed presteren bij mindere lichtomstandigheden.

Op de achterkant zit ook een 8 megapixel-groothoeklens voor extra wijde foto’s. Verder is een 2 megapixel-macrocamera aanwezig voor kiekjes van heel dichtbij en een andere 2 megapixel-lens is bedoeld om zwart/wit-foto’s te maken. Selfies maak je met de 16 megapixel-frontcamera, die in een klein gat in het scherm zit.

Ook beschikt de Realme 8 Pro over een 6,4 inch-amoled-scherm met een full-hd-resolutie. Hierdoor zien kleuren er fraai uit en is zwart ook echt zwart. Het display heeft helaas wel een standaard ververssnelheid van 60Hz, waardoor animaties minder vloeiend zijn dan op telefoons met een 90 of 120Hz-scherm. In het middensegment zien we steeds vaker smartphones met een ‘vloeiend’ display.

Verder is de Realme-smartphone voorzien van een Snapdragon 720G-processor, die ook in de onlangs aangekondigde Samsung Galaxy A52 en A72 zit. De chip wordt bijgestaan door 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Ontgrendelen gaat met de optische vingerafdrukscanner onder het scherm. De accu is 4500 mAh groot en laadt op met maximaal 50 Watt. Hierdoor gaat de telefoon in iets minder dan 50 minuten van 0 naar 100 procent. Uit de doos draait de 8 Pro op Android 11 met de Realme UI 2.0-software.

Realme 8 Pro prijs en release

De Realme 8 Pro heeft een adviesprijs van 299 euro en is ook in Nederland te bestellen. Dit kan via de officiële website van de fabrikant, waar je tot 30 maart twee tientjes minder betaalt voor het toestel. De release vindt op 31 maart plaats. De verwachting is dat de nieuwe telefoon straks ook bij Belsimpel verkrijgbaar komt, omdat deze webwinkel samenwerkt met Realme.