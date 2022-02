Realme 9i, 9 Pro en 9 Pro Plus officieel: alle info op een rij

De Realme 9 Pro is officieel gepresenteerd. Ook de 9 Pro Plus en de betaalbaardere Realme 9i zijn onthuld. Benieuwd naar alle specificaties en prijzen? Lees dan snel verder.

Realme 9 Pro officieel: dit moet je weten

Het Chinese Realme timmert aan de weg en brengt regelmatig nieuwe smartphones uit. Op een groots event zijn nu verschillende toestellen in de 9-serie gepresenteerd. Het gaat onder andere om de Realme 9 Pro en 9 Pro Plus, die op enkele punten verschillen.

De 9 Pro heeft een amoled-scherm van 6,6 inch met een hoge ververssnelheid. Die combinatie zorgt ervoor dat kleuren van het scherm spatten en alles vloeiend aanvoelt. Het scherm heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, waardoor alles er qua scherpte ook prima uitziet.

De processor is de Snapdragon 695, een relatief nieuwe chip met 5G-ondersteuning. Er komen varianten op de markt met 6GB of 8GB RAM en het interne geheugen van 128GB is uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

Het toestel heeft een 5000 mAh-accu aan boord en opladen daarvan doe je met maximaal 33 Watt. Selfies maak je van 16 megapixel en op de achterkant zijn drie camera’s te vinden. De primaire camera heeft een resolutie van 64 megapixel. Ook kun je foto’s maken met een wijdere hoek in 8 megapixel. De derde camera gebruik je voor portretfotografie.

Realme 9 Pro Plus

De Realme 9 Pro Plus moet het doen met een iets kleiner scherm van 6,43 inch. Dat ververst maximaal 90 keer per seconde en is daarmee dus iets minder vloeiend dan van de 9 Pro. Er is ook 5G aan boord dankzij de MediaTek Dimensity 920-chip. Naast de 128GB-versie is er ook een variant te koop met 256GB interne opslag.

We zien ook een viertal camera’s bij dit toestel, waaronder de selfiecamera van 16 megapixel. Op de achterkant zien we camera’s van 50, 8 en 2 megapixel. De hoofdcamera heeft optische beeldstabilisatie, een functie die we niet vaak zien in dit prijssegment. Beide smartphones hebben een koptelefoonaansluiting. De 9 Pro Plus heeft een optische vingerafdrukscanner onder het scherm, die ook je hartslag kan meten. De normale 9 Pro beschikt over een fysieke scanner aan de zijkant van de behuizing.

Realme levert de telefoons met Android 12, waaroverheen de Realme UI 3.0-schil ligt. Er is plaats voor twee simkaarten en de 9 Pro Plus laadt op met maximaal 60 Watt. De accu is wel een fractie kleiner en heeft een capaciteit van 4500 mAh. Tot slot is de kleur van de toestellen verschillend onder andere hoeken of soorten lampen, aldus de fabrikant.

Ook betaalbaardere Realme 9i gepresenteerd

Wel interesse in een toestel van Realme, maar net wat minder te besteden? Kijk dan eens naar de Realme 9i, waarbij op verschillende punten is bespaard. Zo is er geen amoled-scherm, maar is er gekozen voor een lcd-display. Dat heeft wel een prima resolutie (2412 bij 1080 pixels) en ververssnelheid van 90Hz, maar ziet er wel iets minder sprankelend uit.

De Snapdragon 680-chip is het kloppende hart en biedt geen mogelijkheid voor 5G. Er is 4 of 6GB werkgeheugen aanwezig, samen met minimaal 64GB uitbreidbare opslag. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh en kan snelladen met 33 Watt.

Dit toestel komt nog met het oudere Android 11 en bevat ook vier camera’s. Eigenlijk is alleen de primaire camera op de achterkant noemenswaardig. Die heeft namelijk een resolutie van 50 megapixel. De andere twee camera’s gebruik je voor macrofoto’s van dichtbij of om diepte-informatie vast te leggen voor portretfotografie.

Prijzen en verkrijgbaarheid Realme 9 Pro, 9 Pro Plus en 9i

De drie toestellen zijn naast de eigen website exclusief verkrijgbaar bij webwinkel Belsimpel. De Realme 9i kost 239,99 euro voor de versie met 64GB opslag. De Realme 9 Pro heeft tijdelijk een vanafprijs van 319,99 euro voor het 6/128GB-model. De 9 Pro Plus heeft een tijdelijke startprijs van 349,99 euro voor de 6/128GB-variant.

