Deze goedkope Android-telefoon kopieert de iPhone 14 Pro

De Chinese fabrikant Realme heeft een smartphone aangekondigd die nogal afkijkt bij de iPhone 14 Pro. Eén van de belangrijkste features is overgenomen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Realme C55: iPhone 14 Pro-kloon

Apples iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max vallen op door het Dynamic Island, een ovale uitsparing in het scherm. Nu is deze feature gekopieerd door de Chinese smartphonemaker Realme. De nieuwste telefoon van dit bedrijf, de Realme C55, beschikt over de zogeheten ‘Mini Capsule’. In de praktijk werkt het bijna hetzelfde als bij de iPhone.

Het Dynamic Island van de iPhone 14 Pro

Een belangrijk verschil is echter dat de uitsparing niet fysiek aanwezig is bij de Realme C55. In plaats daarvan wordt er door middel van software een balkje ‘uit’ de selfiecamera getoverd. Hier wordt allerlei informatie getoond, zoals het accupercentage als de smartphone aan de oplader ligt. Ook toont de Realme-telefoon hoeveel data je hebt verbruikt en het aantal gezette stappen.

Bij de iPhone 14 Pro wordt het Dynamic Island ook gebruikt om achtergrondactiviteiten weer te geven. Als je bijvoorbeeld muziek afspeelt of een timer instelt, dan blijft dit in de uitsparing staan – ook als je andere apps opent. De zwarte balk kan ook van vorm veranderen, als je bijvoorbeeld een belletje of notificatie krijgt.

Meer over de Realme C55

De Realme C55 is verder een vrij doorsnee Android-telefoon. Het toestel heeft een groot scherm van 6,72 inch met een full-hd-resolutie (2400 bij 1080 pixels) en hoge ververssnelheid van 90Hz. Onder de motorkap zit een simpele MediaTek Helio G88-processor met maximaal 8GB aan werkgeheugen.

De Realme C55

Wel is er een ruime hoeveelheid opslagruimte (256GB) aanwezig, met de optie om een micro-sd-geheugenkaartje te plaatsen voor nog meer geheugen. De accu van de Realme C55 is 5000 mAh groot en kan snel opladen met maximaal 33 Watt. Dat is dan wel weer een stukje sneller dan bij de iPhones van dit moment.

Tot slot heeft de Realme-smartphone een hoofdcamera van 64 megapixel. Op de achterkant zit ook een 2 megapixel-dieptesensor die helpt bij het maken van portretfoto’s. De Realme C55 is vooralsnog alleen verkrijgbaar in Indonesië, maar komt volgens de ceo van het bedrijf binnenkort ook naar Europa.

Meer lezen over Realme: