Realme GT 2 Pro officieel: vlaggenschip komt ook naar Europa

De Realme GT 2 Pro is officieel gepresenteerd als de eerste topsmartphone van het snel groeiende merk. Het toestel komt naar Europa, waarschijnlijk ook Nederland. Tijd om de details van de GT 2 Pro op een rijtje te zetten.

Dit is de Realme GT 2 Pro

De GT 2 Pro is Realme’s eerste high-end toestel en bedoeld als concurrent voor de aanstaande Samsung Galaxy S22, OnePlus 10 Pro en Xiaomi 12. Realme maakt onderdeel uit van BBK Group, het bedrijf achter Oppo, OnePlus en Vivo. Het is daarom niet vreemd dat de Realme GT 2 Pro qua ontwerp lijkt op de OnePlus 9 Pro en diverse Oppo-smartphones.

Verschillen zijn er ook. De GT 2 Pro is ‘s werelds eerste smartphone met een groothoeklens met een blikveld van 150 graden. Dat is bijzonder groot en betekent dat de camera een groter deel van de omgeving ziet dan andere smartphonecamera’s (zo’n 120 graden).

Realme schenkt ook veel aandacht aan het ontwerp van zijn toptoestel. De achterkant is gemaakt van een meer biologisch materiaal, dat daarom beter voor het milieu is dan kunststof of glas. Volgens Realme voelt het biomateriaal ook prettiger aan in de hand.

High-end specificaties voor een scherpe prijs

De belangrijkste specificaties van de Realme GT 2 Pro vind je hieronder.

6,7 inch-oled-scherm met haarscherpe 2K-resolutie

120Hz-ververssnelheid voor vloeiende beelden

Snapdragon 8 Gen 1-processor

8GB of 12 GB werkgeheugen

128GB, 256GB of 512GB opslagruimte

5000 mAh-accu laadt op met 65 Watt

Drie camera’s achterop, inclusief een macrocamera die 40x vergroot

Draait op Android 12 met de Realme UI 3.0-schil

De Realme GT 2 Pro is per direct te koop in China en kost daar omgerekend minimaal 550 euro. In februari of maart zou de smartphone ook in Europa verschijnen. Aangezien Realme zijn toestellen in Nederland aanbiedt, ligt het voor de hand dat de GT 2 Pro hier officieel uitkomt. De adviesprijs zal dan – vanwege transport- en invoerkosten en btw – hoger liggen dan in China.

Desalniettemin lijkt de Realme GT 2 Pro één van de goedkopere topsmartphones van 2022 te worden. Zo lijkt de Samsung Galaxy S22-prijs rond de 849 euro te liggen.

