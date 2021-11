‘Deze nieuwe smartphone krijgt een Nexus-achtig design’

Online is een render opgedoken van een smartphone van het Chinese smartphonemerk Realme. Doorgewinterde Android-gebruikers zullen het design herkennen, want het toestel heeft wat weg van de Nexus 6P van jaren geleden.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Dit is de Realme GT 2 Pro-render’

Realme zou werken aan de GT 2 Pro, een nieuwe smartphone met high-end specificaties. De website 91Mobiles heeft – samenwerking met de betrouwbare telecominsider OnLeaks – nu een afbeelding van het toestel gedeeld. Vooral opvallend is dat het design geïnspireerd lijkt te zijn door de Huawei Nexus 6P, het populaire toestel dat in 2015 werd uitgebracht.

Tik op de render om ‘m te vergroten

Dit komt vooral door de zwarte, horizontale camerabalk op de achterkant, die iets uit de behuizing ‘steekt’. Eén van de kenmerkende features van de Nexus 6P was diezelfde camerabalk. De Realme GT 2 Pro komt daarnaast in twee kleuren en de achterkant ziet er verder simplistisch uit. De voorkant van de telefoon is helaas niet te zien.

Terugkomend op de camera’s: de Realme-smartphone zou er drie op de achterzijde hebben. Volgens de informatie van 91Mobiles gaat het om een 50 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens (om optisch in te zoomen). De resolutie is bij de derde camera dus een stuk lager, maar dit zien we vaker bij telelenzen.

Specificaties van Realme GT 2 Pro

Naar verluidt heeft de Realme GT 2 Pro een groot scherm van 6,8 inch met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Het zou gaan om een oled-display, waardoor beelden er mooier uitzien dan bij een lcd-paneel. Ook een Snapdragon 8 Gen1-processor, die de rappe Snapdragon 888 van dit jaar opvolgt, zou aanwezig zijn.

Tot slot wordt gesproken over 12GB aan werkgeheugen, 256GB interne opslagruimte en een 32 megapixel-selfiecamera. De Realme-smartphone draait vermoedelijk op het nieuwe Android 12 en heeft misschien de mogelijkheid om te snelladen met 125 Watt. Ter vergelijking: smartphones als de OnePlus Nord 2 en Xiaomi 11T laden op met maximaal 65 en 67 Watt.

Blijf op de hoogte van de Realme GT 2 Pro (en al het andere Realme-nieuws) door je in te schrijven voor de Android Planet nieuwsbrief, download de Android Planet-app of volg ons natuurlijk makkelijk en snel via Instagram of Facebook.

Lees meer over Realme: