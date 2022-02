Realme GT 2 Pro verkrijgbaar vanaf 749 euro, ook GT 2 komt naar Europa

Realme heeft twee nieuwe smartphones aangekondigd voor de Europese markt: de GT 2 en GT 2 Pro. Beide toestellen hebben een krachtige chip, mooi scherm en indrukwekkende camera’s.

Realme GT 2 Pro draait op krachtige Snapdragon 8 Gen 1

De Realme GT 2 Pro is het nieuwe vlaggenschip van het Chinese Realme, dat eerder werd gepresenteerd voor de Chinese markt. Het meest opvallende aspect van het toestel is de snelle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-chip. Het is de snelste processor die je momenteel in een Android-toestel kunt vinden. Gamen, internetten en foto’s bewerken: met de Realme GT 2 Pro gaat het sneller dan ooit.

Naast de snelle processor beschikt de Realme GT 2 Pro over een hoop andere indrukwekkende specificaties. De telefoon heeft een 6,7 inch-amoled-scherm met een 2K-resolutie. Het scherm beschikt over zogenoemde LTPO-technologie. Dit betekent dat de verversingssnelheid kan schakelen tussen 1 en 120 Hertz. Hierdoor zijn beelden vloeiend, maar schakelt het scherm terug naar een lagere framerate als je bijvoorbeeld een artikel leest. Zo bespaart de GT 2 Pro een hoop energie.

Op de achterkant van de Realme GT 2 Pro vinden we een drietal camera’s. Dit zijn een 50 megapixel-hoofdcamera, 40x microlens en een groothoeklens. Deze heeft een hoek van maar liefst 150 graden. De microlens is net iets anders dan de macrolenzen die we van andere toestellen gewend zijn. Volgens Realme werkt de camera als een soort microscoop – neem dit echter niet al te letterlijk.

De reguliere Realme GT 2 heeft veel van dezelfde specificaties als de GT 2 Pro. Het toestel heeft echter een Snapdragon 888-chip aan boord. Ook is het camerasysteem nét iets minder indrukwekkend.

Ook Realme stapt met de komst van de GT 2-smartphones aan boord van de updatetrein. De toestellen krijgen drie jaar lang software-updates. Dat is langer dan voorheen, maar concurrenten als Samsung doen dit nog beter. Zo krijgt de Galaxy S22-serie maar liefst vijf jaar lang updates.

De Realme GT 2 (Pro) komt uit de doos met Android 12, in combinatie met Realme UI 3.0. Dit is de eigen schil van de fabrikant, die vrij veel op standaard-Android lijkt. De GT 2-smartphones krijgen gegarandeerd een update naar Android 13, 14 en 15. Daarnaast biedt Realme vier jaar lang beveiligingsupdates aan, om hackers buiten de deur te houden. De GT 2 is wat dat betreft dus lekker toekomstbestendig.

Ook op accugebied houdt de Realme GT 2 (Pro) het naar verwachting lang uit. Het toestel heeft een 5000 mAh-accu, die kan snelladen met 65 Watt. In combinatie met de energiezuinige chip en variabele verversingssnelheid van het scherm, hoef je je waarschijnlijk niet druk te maken over de accuduur.

Duurzaamheid speelt grote rol

Realme zegt dat het milieu een belangrijke factor is om mee te nemen tijdens het maken van een smartphone. De achterkant van de realme GT 2-toestellen is dan ook gemaakt van een speciaal bio-copolymeermateriaal. Dit materiaal levert een CO2-reductie van twee kilogram per kilogram op. Ook is de verpakking volledig recyclebaar.

De Realme GT 2 en de Realme GT 2 Pro zijn binnenkort beschikbaar via Belsimpel. Voor de reguliere GT 2 met 8GB RAM en 128GB aan opslagruimte betaal je straks 549 euro. Er is ook een versie met met 12GB Ram en 256GB opslag, deze kost 599 euro. Tijdelijk ontvang je wel 50 euro korting, mits je er snel bij bent.

Voor de Realme GT 2 Pro met 8GB RAM en 128GB aan opslagruimte leg je 749 euro neer. De variant met 12GB RAM en 256GB opslag kost 849 euro. Ook voor deze toestellen geldt: ben je er vroeg bij, dan krijg je 50 euro earlybird-korting. Tot en met 20 maart ontvang je ook de eigen Realme Pad-tablet ter waarde van 259 euro bij de aanschaf van de GT 2 Pro.

