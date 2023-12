Realme GT 5 Pro officieel: fabrikant gaat strijd aan met OnePlus 12

Smartphonefabrikant Realme heeft zijn nieuwste vlaggenschip gepresenteerd: de Realme GT 5 Pro. Het toptoestel heeft specificaties die kunnen concurreren met de OnePlus 12. Lees er hier meer over.

Realme GT 5 Pro voor 430 euro uit in China

De GT 5 Pro is het nieuwste toptoestel van fabrikant Realme. Het toestel is vooralsnog alleen in China gepresenteerd en is daar verkrijgbaar vanaf een prijs van omgerekend 430 euro. Dat is relatief goedkoop in vergelijking met een ander vlaggenschip dat onlangs in China is gepresenteerd: de OnePlus 12 met een prijskaartje vanaf 560 euro. En toch komt de GT 5 Pro met veelal dezelfde specificaties.

De Realme GT 5 Pro is net als de OnePlus 12 uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 3-chip – de snelste van het moment. Ook hebben beide toestellen een amoled-scherm met een enorm felle maximale helderheid van 4500 nits. Bij de Realme-smartphone gaat het wel om een scherm wat iets kleiner is en waarvan de resolutie een stukje lager is. De Realme GT 5 Pro heeft een scherm met maximale ververssnelheid van 144Hz, waardoor animaties, apps en games extra soepel aanvoelen.

Beide smartphones zijn achterop uitgerust met dezelfde 50 megapixel-hoofdcamera en ook de batterij is even groot: 5400 mAh en een maximale laadsnelheid van 100 Watt. Draadloos opladen gaat met een maximale snelheid van 50 W.

Opslag, software en handgebaren

De smartphone is echter niet een verpakte OnePlus 12, want er zijn wel degelijk verschillen. De Realme GT 5 Pro heeft maximaal 16GB aan werkgeheugen en tot 1TB aan opslagruimte, de OnePlus 12 kun je ook met 24GB werkgeheugen kopen. Achterop vind je een 50 megapixel-groothoekcamera en 8 megapixel telelens. De selfiecamera heeft een resolutie van 32 megapixel.

Verder draait de smartphone op Android 14, met de Realme UI 5-schil en daarmee ondersteunt de telefoon twee opvallende functies. Je ontgrendelt de telefoon zoals gewoonlijk met pin, vingerafdruk of gezicht, maar ook een scan van je handpalm voldoet. Houd de binnenkant van je hand naar de camera en de smartphone herkent hem en ontgrendelt de telefoon.

En als party trick herkent de Realme ook handgebaren. Daarmee scroll, swipe en zoom je door apps en menu’s zonder je telefoon aan te raken. Handig voor als je aan het koken bent of net getuinierd hebt. Hoe dat precies werkt is nog de vraag, want de GT 5 Pro lijkt daarvoor geen speciale sensoren aan boord te hebben.

Prijs, uitvoeringen en beschikbaarheid

Zoals gezegd is de smartphone (nog) niet in Nederland verkrijgbaar. In China is ‘ie er in drie kleuren: zwart, wit en oranje. Die laatste heeft een opvallende leren afwerking. Het 12/256GB-model van de GT 5 Pro kost omgerekend zo’n 430 euro, de 16/256GB-variant kost 465 euro, voor 505 euro krijg je 512GB aan opslagruimte en het topmodel met 1TB aan opslag kost 545 euro. Dat zijn uiteraard prijzen zonder toeslagen en BTW.

In Nederland is Realme niet officieel meer actief en ook uit Duitsland vertrok het merk recent. Via derden zijn Realme-smartphones nog wel in ons land verkrijgbaar. Mocht de Realme GT 5 Pro in Nederland te koop zijn, lees je dat natuurlijk direct op Android Planet!

