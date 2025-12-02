Realme GT 8 Pro nu in Nederland te koop: powerhouse met bescheiden prijs

De Realme GT 8 Pro is nu verkrijgbaar in Nederland vanaf 829 euro. De smartphone is uitgerust met de snelste chip van dit moment.

Realme GT 8 Pro in Nederland vanaf 829 euro

Na de lancering in China en de Europese aankondiging, is de Realme GT 8 Pro nu officieel in Nederland verkrijgbaar. De telefoon heeft een adviesprijs van 899 euro, maar is al afgeprijsd bij Belsimpel. Daar heeft ‘ie een prijskaartje van 829 euro. Voor die prijs haal je een smartphone in huis die veel overeenkomt met de OnePlus 15 en Oppo Find X9, maar de Realme heeft ook unieke eigenschappen.

Qua ontwerp valt het camera-eiland vooral op. Deze kun je met twee schroeven uitwisselen voor een ronde, vierkante of zelfontworpen variant. Er zijn drie camera’s in het eiland te vinden, waaronder een 200 megapixel-telelens. De hoofdcamera en groothoeklens maken foto’s in 50 megapixel. Het amoled-scherm van 6,79 inch heeft een hoge resolutie en ververssnelheid van maximaal 144Hz.

Onder de motorkap draait de Realme GT 8 Pro op de Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip. Dat is de snelste mobiele processor van het moment. Daarnaast is er 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte aanwezig. De batterij van de Realme GT 8 Pro is ook enorm, met een grootte van 7000 mAh. Deze laadt vervolgens op met maximaal 100 watt.

De GT 8 Pro draait op Android 16 met Realme’s eigen software-schil, waar verschillende AI-functies zijn ingebouwd. Denk aan de AI Mind Space die screenshots, audiobestanden en teksten opslaat en slim ordent met AI. De Realme GT 8 Pro krijgt in de toekomst vier grote Android-updates en vijf jaar aan beveiligingspatches.

Onze ervaringen met de Realme GT 8 Pro

Als een van de eersten in Nederland had Android Planet de Realme GT 8 Pro in handen. We vertellen je daarom graag over onze eerste indrukken van de smartphone. Het valt vooral op hoe erg de telefoon lijkt op de toptoestellen van de zustermerken Oppo en OnePlus.

Van de drie heeft deze Realme het laagste prijskaartje, maar aan rekenkracht komt hij niet veel te kort. Extra’s, zoals een programmeerbare knop aan de zijkant of een cameraknop, heeft de Realme dan weer niet.