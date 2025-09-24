‘Realme GT 8 Pro krijgt camera-eiland in vorm van een robot’

De Realme GT 8 Pro krijgt niet alleen stevige specificaties, maar ook een uniek uiterlijk. Gelekte renders laten zien dat het camera-eiland de vorm van een robot heeft.

‘Specificaties Realme GT 8 Pro gelekt’

Begin dit jaar waren we behoorlijk enthousiast over de Realme GT 7 Pro, de beste smartphone die het nog vrij onbekende merk tot nu toe uitbracht. Inmiddels werkt men hard aan een opvolger. Insider Digital Chat Station lekte specificaties en een eerste render van dit toestel, dat weinig verrassend de Realme GT 8 Pro zal heten.

Opvallend is vooral het camera-eiland, dat de vorm heeft van een robot. Dat geeft de smartphone in ieder geval een uniek uiterlijk. De 50 megapixel-hoofdcamera en de groothoeklens vormen de ogen, terwijl de mond bestaat uit een periscopische telelens van 200 megapixel. Die laatste vormt een flinke upgrade ten opzichte van zijn voorganger. De GT 7 Pro had namelijk een 50 megapixel-zoomlens.

Ook de overige specificaties zijn high-end. De smartphone draait op een Snapdragon 8 Elite 5-chip, de allersnelste processor tot nu toe. Daar zit vermoedelijk minimaal 12GB werkgeheugen bij en 256GB opslag.

Nog grotere accu

Het oled-scherm van de Realme GT 8 Pro heeft een diagonaal van 6,78 inch. Daarmee is hij net zo groot als het vorige model, maar het gaat dit keer om een volledig vlak paneel. De piekhelderheid bedraagt maar liefst 7000 nits en de verversingsnelheid 144Hz. Het display is dus zeer fel en beelden zullen er erg vloeiend uitzien.

Ook de accu krijgt een flinke boost en gaat van 6500 naar 7000 mAh. Daarmee is het één van de grootste smartphonebatterijen tot nu toe. We verwachten daarom een zeer goede accuduur. Vermoedelijk kun je het toestel ook erg snel opladen.

De Realme GT 7 Pro had een scherpe adviesprijs van 799 euro. Inmiddels koop je hem voor € 693,-. We hopen natuurlijk dat de GT 8 Pro niet (veel) duurder wordt. Realme onthult het toestel in oktober, maar waarschijnlijk moeten we er in Nederland nog iets langer op wachten.

Ben jij bereid om een smartphone van Realme aan te schaffen of ga je liever voor een bekender merk? Laat het weten in de reacties en schrijf je direct even in voor onze nieuwsbrief!