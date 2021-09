Realme brengt GT Master Edition uit in Nederland voor 349 euro

Het Chinese smartphonemerk Realme heeft een nieuwe smartphone uitgebracht in Nederland: de GT Master Edition. Het toestel heeft goede specificaties en een relatief lage prijs.

Realme GT Master Edition naar Nederland

De Realme GT Master Edition is met een adviesprijs van 349 euro lekker betaalbaar, maar beschikt wel over goede specificaties. Zo heeft de Android-telefoon een amoled-scherm van 6,43 inch en hoge ververssnelheid van 120Hz. De resolutie bedraagt 2400 bij 1080 pixels en linksboven in het scherm zit een klein gat voor de selfiecamera.

Onder de motorkap van de Realme GT Master Edition zit een Snapdragon 778 5G-processor, die we kennen van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A52s en Motorola Edge 20. De chip wordt bijgestaan door 6 of 8GB werkgeheugen en 128/256GB aan opslagruimte, afhankelijk van welke versie die je kiest. De accu is 4300 mAh groot en laadt heel snel op. Dankzij de 65 Watt-snellader gaat de accu in ongeveer een halfuur van 0 naar 100 procent.

Opvallend is het design van de Realme GT Master Edition. De achterkant heeft iets weg van een koffer en de smartphone verschijnt in verschillende kleuren. Op de achterkant zitten drie camera’s: een 64 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. Met laatstgenoemde maak je foto’s van heel dichtbij, terwijl je met de groothoeklens juist ‘uitzoomt’ om meer op beeld te zetten.

Verder draait de Realme GT Master Edition op Android 11 met de Realme UI-software. Deze ‘skin’ past Android op verschillende punten aan, maar ziet er wel simplistisch en overzichtelijk uit. In onze review van de Realme 7 Pro en X50 5G – twee toestellen die begin dit jaar verschenen – lees je meer over de software die het Chinese bedrijf gebruikt.

De Realme GT Master Edition is in Nederland exclusief verkrijgbaar bij Belsimpel. Voor de 128GB-versie betaal je 349 euro. Kies je voor de variant met 256GB opslag, dan ben je 399 euro kwijt. Je krijgt tijdelijk een aantal tientjes korting als je de Realme-telefoon bestelt.

