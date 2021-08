Gerucht: Realme GT Master Edition gaat 349 euro kosten

De vermeende Europese prijs van de Realme GT Master Edition is bekend. Het toestel wordt een betaalbare variant van de high-end Realme GT, maar wanneer ‘ie daadwerkelijk te koop is, is nog wel de vraag.

Lees verder na de advertentie.

Realme GT Master Edition: prijs vanaf 349 euro

De Europese prijsinformatie over de Realme GT Master Edition is verschenen via 91Mobiles. Het model met 6GB RAM en 128GB interne opslag kost zo’n 349 euro. Voor de variant met 8GB werkgeheugen en 256GB geheugen betaal je straks 399 euro.

Het toestel is al officieel gepresenteerd, maar over een release in Europa werd toen nog niet gesproken. De GT Master heeft een amoled-scherm van 6,4 inch met een full hd-resolutie. Verversen doet het display maximaal 120 keer per seconde, waardoor alles er vloeiend uitziet en soepel aanvoelt.

De accu is 4300 mAh groot en opladen doe je bedraad met maximaal 65 Watt. Realme levert de smartphone uit met Android 11 en de eigen Realme UI 2.0-schil. Selfies schiet je in een resolutie van 32 megapixel en op de achterzijde zijn drie camera’s te vinden. De meeste foto’s maak je met de primaire sensor van 64 megapixel. De andere twee camera’s gebruik je voor foto’s in een wijdere hoek en voor portretfotografie.

Verschillen met huidige Realme GT

Het grootste verschil tussen de Master Edition en de normale Realme GT is de processor. De Master-variant beschikt namelijk over de relatief nieuwe Snapdragon 778G-processor met 5G-ondersteuning. Die gaan we ook zien in de vermoedelijke Galaxy A52s van Samsung en is te vinden in de onlangs gepresenteerde Motorola Edge 20.

De Realme GT wordt aangedreven door de krachtigere Snapdragon 888-chip, maar dat heeft natuurlijk ook zijn prijs. Dat toestel kost los nog zo’n 550 euro. Daarmee is ‘ie wel relatief betaalbaar ten opzichte van concurrerende toestellen met die processor. We hebben eerder ook een uitgebreide Realme GT review gepubliceerd, waarvan je hieronder alvast de conclusie leest:

In vergelijking met de adviesprijzen van andere high-end toestellen is die van de GT erg schappelijk. De strijd aangaan met de gevestigde orde doet Realme zeker met dit toestel, maar niet elke slag wordt gewonnen. Qua camera’s, bouwkwaliteit en accuduur is de GT namelijk geen hoogvlieger. Ook verschillende luxe features ontbreken. Zo is het toestel niet stof- en waterdicht en ontbreekt draadloos opladen. Kun je daar echter mee leven, houd je wel van het opvallende uiterlijk en ben je op zoek naar snelheid, pure kracht en vrij schone software? Dan is de Realme GT een prima aankoop, waarbij je ook nog eens geld in je portemonnee houdt.

Wanneer de Master Edition officieel wordt gepresenteerd voor onze markt, lees je dat natuurlijk op Android Planet! Geen nieuwtje missen? Download dan onze Android Planet-app, volg ons op Instagram of Facebook en schrijf je even in voor de Android Planet nieuwsbrief!

Lees het meest recente nieuws over Realme: