High-end Realme GT komt naar Nederland voor 599 euro

De Realme GT komt officieel naar Nederland. Het toestel is exclusief verkrijgbaar bij een Nederlandse (web)winkel, kost 599 euro en gaat de strijd aan met merken als Samsung, Xiaomi en OnePlus.

Lees verder na de advertentie.

Realme GT naar Nederland

De Realme GT is begin maart al gepresenteerd, maar het was nog onduidelijk of het toestel ook hier z’n entree zou maken. Dat is nu bekend, want het high-end toestel ligt in Nederlandse winkels voor 599 euro en is exclusief te krijgen via Belsimpel. Alleen het gele model met pu-lederen achterkant, 12GB RAM en 256GB opslag is te koop. De webshop laat ook weten dat: “de eerste klanten 100 euro korting krijgen”, wat werkt via een cashback.

Onder de motorkap van de Realme GT

Het toestel beschikt over een Snapdragon 888-chip en dus een ruime hoeveelheid werk- en opslaggheugen. Er is geen plek voor een micro-sd-geheugenkaartje, maar wel kun je er twee simkaarten in kwijt. Dankzij de snelle processor kan het toestel ook overweg met 5G. Ook een koptelefoonaansluiting is aan boord, zodat je nog steeds bedraad muziek luistert. Andere interessante snufjes zijn de stereospeakers en nfc om contactloos te betalen.

Realme kiest voor een scherm van 6,43 inch met een amoled-paneel en resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Het display ververst maximaal 120 keer per seconde, wat zorgt voor een soepele ervaring. Daardoor spelen geoptimaliseerde games nog fijner, scrol je snel door je social media en voelt het toestel een stuk sneller aan.

Vier camera’s en snelladen

In totaal zijn er vier camera’s aan boord, waaronder de selfiecamera van 16 megapixel. De hoofdcamera op de achterkant schiet plaatjes van maximaal 64 megapixel. Filmen kan in een 4K-resolutie en ook is er een groothoeklens aanwezig. Daarmee leg je meer vast van de omgeving, maar wel in een lagere resolutie van 8 megapixel. Tot slot is er nog de macrocamera, waarmee je close-ups schiet. Door de resolutie van 2 megapixel moet je daar echter geen wonderen van verwachten.

De accu is 4500 mAh groot en een eigen SuperDart-oplader wordt meegeleverd. Daarmee laadt de Realme GT 5G op met maximaal 65 Watt. In de praktijk is het toestel binnen zo’n 35 minuten volledig opgeladen. Draadloos opladen ontbreekt.

Het toestel draait op Android 11 en daar overheen ligt de eigen Realme UI 2.0-schil. In de praktijk bevat die niet al teveel onnodige aanpassingen, zodat het veel aan stock-Android doet denken. Wel zijn er wat functies toegevoegd, zoals HyberBoost 4.0. Start je een spel op dan wordt alles daarvoor geoptimaliseerd, zodat je geniet van de beste prestaties en niet wordt afgeleid door binnenkomende notificaties. We gaan uit van twee jaar beveiligingsupdates en minimaal twee Android-updates, oftewel Android 12 en 13, maar Realme zelf heeft zich hier niet over uitgelaten.

Interesse in de Realme GT? Wacht dan eerst onze review af, die binnenkort verschijnt op Android Planet! Volg je ons trouwens al op Instagram en Facebook? Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief, want zo mis je natuurlijk geen enkel nieuwtje!

Meer nieuws over Realme: