Deze Realme-smartphone laadt razendsnel op met 240 Watt

Realme kondigt binnenkort een smartphone aan die kan opladen met maar liefst 240 Watt. Het gaat om de Realme GT Neo 5, die waarschijnlijk binnen 10 minuten volledig vol zit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Realme komt met 240 Watt-snelladen

Niemand vindt het leuk om lang te moeten wachten tot je smartphone weer vol zit. Daarom laden telefoons steeds sneller op. Tijdens het Mobile World Congress in Barcelona, dat gehouden wordt van 27 februari tot en met 2 maart, presenteert Realme de nieuwe kampioen: de GT Neo 5. Dit Android-toestel kan opladen met een snelheid van maar liefst 240 Watt.

Het gaat om de opvolger van de Realme GT Neo 3, die een vermogen van 150 Watt haalde. Daardoor zat hij binnen een kwartier volledig vol. De GT Neo 5 heeft vermoedelijk minder dan 10 minuten nodig om een lege accu helemaal te vullen. Realme is hier zelf (nog) niet heel duidelijk over.

Sommige mensen maken zich zorgen om de veiligheid als ze over dit soort laadsnelheden horen. Realme probeert deze groep gerust te stellen. De accu is uitgerust met grafeen voor extra koeling, er zijn 13 temperatuursensoren ingebouwd en de hele telefoon heeft een vuurbestendig ontwerp. Hitte-ontwikkeling zou daardoor geen probleem mogen zijn.

Datzelfde geldt voor de duurzaamheid. Je zou de accu van de Realme GT Neo 5 meer dan 1600 keer volledig moeten kunnen opladen. Dat komt neer op bijna vier jaar lang elke dag aan het stopcontact.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit moet je verder weten over de Realme GT Neo 5

De Realme GT Neo 5 beschikt waarschijnlijk over een 6,7 inch-oled-scherm. Het toestel zou draaien op de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Die kennen we nog van vlaggenschepen uit 2022 – zoals de OnePlus 10T – en levert uitstekende prestaties. Er zijn drie camera’s aanwezig van 50, 12 en 5 megapixel. De accucapaciteit bedraagt 4600 mAh. Overigens komt er mogelijk ook een goedkoper model dat oplaadt met ‘slechts’ 150 Watt.

Of de GT Neo 5 naar Nederland komt is nog niet bekend, maar dat ligt wel voor de hand. De GT Neo 3 was hier ook te koop en had aanvankelijk een prijskaartje van 699,99 euro.

Lees het laatste nieuws over Realme: