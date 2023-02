Deze Realme-telefoon is binnen 10 minuten volledig opgeladen

Welke fabrikant een smartphone levert die het snelste kan opladen? Realme staat voorlopig aan kop, want de nu gepresenteerde GT Neo 5 wordt geleverd met een oplader van 240 Watt en daarmee is het toestel opgeladen binnen minuten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Realme GT Neo 5 officieel: komt in twee smaakjes

De Realme GT Neo 5 is na maanden van geruchten officieel gepresenteerd en komt in twee smaakjes op de markt. Het ene model wordt geleverd met een een oplader van 150 Watt, te vergelijken met de OnePlus 10T. Die versie heeft een batterij van 5000 mAh, maar eigenlijk draait alles om het andere model.

Die bevat namelijk een 4600 mAh-accu en kan opladen met maximaal 240 Watt. Realme zelf zegt dat 30 seconden aan de lader al genoeg is om twee uur lang te telefoneren. Laad je het toestel op voor 80 seconden, dan is de accu al voor 20 procent gevuld, terwijl vier minuten accusap tanken resulteert in een halfvolle batterij. Het hele toestel opladen duurt minder dan 10 minuten en dat is vooralsnog een absoluut record.

Er wordt gebruikgemaakt van een zelfontwikkelde techniek, maar het toestel kan ook overweg met onder andere de SuperVooc-technologie van Oppo.

Overige specificaties Realme GT Neo 5

Het scherm heeft een diagonaal van 6,74 inch en heeft een resolutie van 2772 bij 1240 pixels. Kleuren worden goed weergegeven dankzij het amoled-paneel en alles voelt soepel aan, want de ververssnelheid is maximaal 144Hz.

Onder de motorkap zien we de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Het 150 Watt-model is te verkrijgen met 8GB, 12GB of 16GB RAM en 256GB opslag. De 240 Watt-versie is alleen beschikbaar met 16GB RAM en 256GB of 1TB interne opslag.

In totaal zijn er vier camera’s aanwezig, waaronder de enkele selfiecamera van 16 megapixel. De primaire sensor op de achterkant heeft een 50 megapixel-resolutie en bevat optische beeldstabilisatie. Foto’s in een wijdere hoek maak je met de groothoeklens (8 megapixel) en ook is er nog een camera aanwezig voor close-ups, met een magere resolutie van 2 megapixel.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Transparant venster op achterkant en led-ring

Opvallend is het doorschijnende venster in het camera-eiland, waardoor je de processor en andere interne onderdelen kunt zien. Ook is er een lichtgevende ring aanwezig, die 25 kleuren kan weergeven. Die licht op bij binnenkomende oproepen of notificaties en is iets wat we kennen van verschillende andere smartphones, waaronder de Oppo Reno 7 Pro.

Volgens eerdere berichten wil Realme het toestel presenteren voor de Europese markt op het Mobile World Congress wat eind deze maand begint. Of dat klopt is echter nog onbekend. Tevens is het dan ook nog de vraag of het toestel beschikbaar komt in West-Europa, want het merk lijkt zich daar afgelopen maanden niet echt meer op te richten.

Vooralsnog is ‘ie alleen nog te koop in thuisland China. Het instapmodel van de Realme GT Neo 5 150 Watt-variant is verkrijgbaar voor omgerekend zo’n 340 euro, zonder belastingen. Voor het absolute topmodel van dit toestel betaal je daar zo’n 480 euro.

Meer over Realme op Android Planet