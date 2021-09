Realme kondigt GT Neo2 aan: krachtige smartphone voor relatief lage prijs

Chinese smartphone-fabrikant Realme heeft de GT Neo2 officieel aangekondigd. De nieuwe smartphone heeft een snelle processor, groot scherm en een flinke accu.

Lees verder na de advertentie.

Realme GT Neo2 officieel aangekondigd

De GT Neo2 is de nieuwste smartphone in de GT-lijn van Realme. De smartphone heeft een opvallend ontwerp. Dat komt vooral dankzij de felgroene kleur en een accentuerende zwarte balk aan de achterzijde. Het toestel is echter ook gewoon in het zwart verkrijgbaar – mocht gifgroen niet zo je ding zijn.

De smartphone heeft een groot 6,62 inch-scherm met een 120Hz-ververssnelheid. Hierdoor ogen animaties vloeiend en voelt de smartphone snel aan. Het toestel wordt aangedreven door een Snapdragon 870-chip. Die is krachtig genoeg om veel te multitasken of zware games te spelen.

Met een accu van 5000 mAh hoef je je om de batterijduur waarschijnlijk niet druk te maken. Is het toestel tóch voor het einde van de dag leeg? Dankzij de 65 Watt-oplader is de GT Neo2 in zo’n 40 minuten weer helemaal opgeladen.

Op de achterkant zijn drie camera’s te vinden. Dit zijn een 64 megapixel-hoofdlens, 8 megapixel-groothoeklens en een 2 megapixel-macrosensor. Over de kwaliteit van de camera’s is nog niets bekend. Realme bouwt doorgaans niet de allerbeste camera’s in haar smartphones, maar voor een paar vlugge kiekjes volstaan ze zeker.

Het toestel komt in meerdere uitvoeringen op de markt. Zo kun je straks kiezen tussen 128 of 256GB aan opslagruimte. Je kunt ten slotte kiezen tussen 6, 8 of 12GB aan RAM.

Strijd tegen de hitte

Smartphone-chips kunnen bij intensief gebruik erg heet worden. Realme gaat met de GT Neo2 de strijd aan tegen die hitte. Het toestel beschikt over het grootste koelmechanisme ooit in een Realme-smartphone. Hierdoor zegt Realme dat de smartphone zelfs tijdens het spelen van de zwaarste games niet zal vertragen.

Realme maakte voor nu enkel de Chinese prijs van het toestel bekend. De goedkoopste versie gaat op 27 september in de verkoop voor 2.499 yuan. Dat is omgerekend ongeveer 329 euro. Wel heeft de fabrikant aangegeven dat het toestel later dit jaar ook wereldwijd wordt uitgebracht. Er is dus een grote kans dat je ‘m later ook kunt aanschaffen in Nederland. Nu op zoek naar een rap toestel? Bekijk dan de Realme GT Master Edition of de normale Realme GT.

Realme nu de op vijf na grootste smartphone-fabrikant ter wereld

De aankondiging van de GT Neo2 is een mooie manier voor Realme om het succes van de fabrikant te vieren. Realme is nu de op vijf na grootste smartphone-fabrikant ter wereld. Samsung staat op de eerste plaats, gevolgd door Xiaomi, Apple, Oppo en Vivo.

Chinese smartphone-fabrikanten blijven terrein winnen. Dat komt mede dankzij agressieve prijsstrategieën en krachtige hardware. Bovendien zijn de smartphones op heel veel plekken in de wereld te koop.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste Android-nieuws? Schrijf je dan even in voor de Android Planet nieuwsbrief, download de Android Planet-app of volg ons natuurlijk makkelijk en snel via Instagram of Facebook.

Meer lezen over Realme: