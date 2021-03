De Realme GT is officieel aangekondigd. De Chinese fabrikant kiest voor de beste hardware, maar dat betekent niet dat de smartphone de hoofdprijs kost. Omgerekend kost ‘ie maar een kleine 400 euro.

Lees verder na de advertentie.

Realme GT officieel: krachtpatser met kek jasje

Fabrikant Realme timmert in Nederland aan de weg, maar is ook in thuisland China erg actief. Daar is nu de Realme GT 5G officieel gepresenteerd, een high-end toestel met een scherm van 6,43 inch. Dat bevat een amoled-paneel en heeft een full hd-resolutie (2400 bij 1080 pixels). Verversen gaat maximaal 120 keer per seconde. Door die combinatie ziet alles er prima uit en oogt het scherm erg soepel bij het spelen van games of scrollen door social media.

Het kloppende hart is de Snapdragon 888-chip die we kennen van de Xiaomi Mi 11. Deze snelle processor wordt bijgestaan door 8GB of 12GB RAM en 128GB of 256GB opslag. Uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje is er niet bij, maar wel kun je twee simkaarten kwijt in het toestel.

Camera’s Realme GT 5G: 4 stuks in totaal

Qua camera’s is de Realme GT uitgerust met iets mindere specificaties. De hoofdcamera heeft namelijk een resolutie van 64 megapixel. Filmen kan met maximaal 60 frames per seconde in een 4K-resolutie en er is elektronische stabilisatie aan boord.

Wil je wat meer van de omgeving of een groep mensen vastleggen, dan gebruik je de groothoeklens van 8 megapixel. De derde sensor op de achterkant gebruik je voor close-ups en maakt kiekjes van slechts 2 megapixel. De 16 megapixel-frontcamera zit in een klein gaatje in het scherm.

Snelladen met 65 Watt en Android 11

Het toestel beschikt over een accu van 4500 mAh en die is razendsnel op te laden. Met de meegeleverde lader gaat dat met maximaal 65 Watt, maar draadloos laden ontbreekt. Muziek luisteren kan via de stereospeakers die getuned zijn door Dolby Atmos of de koptelefoonaansluiting. Uiteraard is er 5G-ondersteuning aan boord, net zoals nfc en bluetooth 5.2.

Over Android 11 ligt de eigen Realme UI 2.0-schil met verschillende interessante functies. Zo kun je met HyperBoost 4.0 zorgen dat elke game geoptimaliseerd wordt. Zo krijg je geen afleidende notificaties binnen en wordt alle rekenkracht gebruikt voor het spel.

Release en prijs

De Realme GT 5G komt op de markt in drie kleuren: zilver, blauw en geel, waarbij alleen die laatste een neplederen look heeft. Het model met 8GB/128GB geheugen is verkrijgbaar vanaf omgerekend 360 euro, terwijl het topmodel met 12GB/256GB geheugen omgerekend 420 euro moet opbrengen.

Die prijzen zijn niet direct om te rekenen als het toestel ook in Europa op de markt komt. Dan moet er namelijk rekening worden gehouden met de marktprijzen en belasting.

Of en wanneer we het toestel hier gaan zien, is nog de vraag. Android Planet heeft deze vraag gesteld aan Realme en zodra we antwoord hebben gekregen, werken we dit artikel bij.

Meer nieuws over Realme: