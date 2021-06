Het lijkt erop dat de Realme GT binnenkort in Europa wordt uitgebracht. Deze opvallende smartphone heeft een krachtige Snapdragon 888-processor en een accu die heel snel oplaadt. Veel gaat de telefoon waarschijnlijk niet kosten.

Realme GT release in Europa: dit zijn de specs

De Chinese smartphonemaker Realme gaat zijn nieuwste toestel, de Realme GT, uitbrengen in Europa. Dit heeft het bedrijf laten weten aan website XDA Developers. Hoewel Realme geen bekende naam is in Nederland, maakt de fabrikant wel interessante toestellen. Vaak zijn ze voorzien van goede specificaties en een schappelijk prijskaartje.

Dit geldt ook voor de Realme GT, die ongeveer 400 euro zou gaan kosten. De smartphone beschikt bijvoorbeeld over een Snapdragon 888-processor. Dit is de snelste chip die fabrikant Qualcomm op dit moment maakt en hij zit bijvoorbeeld ook in de veel duurdere OnePlus 9 (699 euro) en OnePlus 9 Pro (899 euro).

Daarnaast heeft de Realme-smartphone een flinke hoeveelheid werkgeheugen (8 of 12GB) en opslagruimte (128 of 256GB). Een andere belangrijke feature is de mogelijkheid om het toestel supersnel op te laden. Dit gaat met maximaal 65 Watt en daarmee zit de smartphone in iets meer dan een half uur weer helemaal vol.

120Hz-scherm en vier camera´s

Ook fijn is dat het scherm van de Realme GT een hoge ververssnelheid van 120Hz heeft. Omdat pixels vaker worden vernieuwd, zien animaties er heel vloeiend uit. Hierdoor voelt de smartphone erg snel aan en draaien games (mits ze dit ondersteunen) veel soepeler. Het amoled-scherm is overigens 6,43 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels.

Op de achterkant zitten meerdere camera´s. De 64 megapixel-hoofdcamera wordt geholpen door een 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. De frontcamera, die selfies maakt in 16 megapixel, zit in een klein gat in het scherm. Verder is de Realme GT voorzien van stereospeakers, een vingerafdrukscanner onder het scherm en koptelefoonaansluiting. De telefoon draait op Android 11, maar het is ook al mogelijk om de Android 12-testversie te installeren.

De Realme GT zou later deze maand in Europa worden uitgebracht, maar het is onduidelijk of het toestel ook in Nederland verschijnt. Houd het nieuws in de gaten via onze website, Facebook– of Instagram-pagina en neem ook een kijkje in de gratis Android Planet-app.