Xiaomi is inmiddels een redelijk bekende naam, maar de volgende Chinese smartphonemakers kloppen alweer op de deur. Na Xiaomi, Oppo en Vivo wil ook Realme Nederland veroveren. Tijd om kennis te maken.



Realme in Nederland

Realme was onderdeel van Oppo, dat op haar beurt weer onder BBK Electronics valt. Laatstgenoemde is het moederbedrijf van OnePlus, Oppo en Vivo. Sinds 2018 staat Realme echter op eigen benen, al is het onduidelijk of Oppo nog steeds aandelen in het bedrijf heeft. Net als veel andere Chinese smartphonemerken probeert Realme zich te onderscheiden door middel van een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding. Veel voor weinig, op z’n Hollands gezegd.

De smartphones zijn namelijk vriendelijk geprijsd. De onlangs aangekondigde Realme X50 Pro 5G beschikt bijvoorbeeld over een snelste processor van het moment, fors scherm met hoge ververssnelheid en dankzij de 5G-ondersteuning kun je straks razendsnel internetten. Met zijn adviesprijs van 599 euro is hij bovendien honderden euro’s goedkoper dan toestellen van concurrenten.

1. Waar kan ik Realme-smartphones kopen?

Xiaomi gaat binnenkort een winkel openen in Nederland en Oppo-smartphones liggen in vrijwel iedere Nederlandse (web)winkel. Voor Realme-telefoons moet je vooralsnog iets meer moeite doen. De fabrikant verkoopt voorlopig namelijk exclusief via zijn eigen website. Realme verzendt orders boven de 100 euro gratis en je kunt het toestel terugsturen indien hij niet bevalt.

Ook worden Realme-smartphones bijvoorbeeld verkocht op Bol.com door aangesloten winkeliers. Je krijgt standaard twee jaar fabrieksgarantie. Realme belooft eventuele reparaties in maximaal een week uit te voeren. De praktijk moet gaan uitwijzen of de fabrikant zich aan haar woorden weet te houden.



2. Welke software gebruikt Realme?

Realme-smartphones draaien op ColorOS of Realme UI. Of deze Android-interfaces je bevallen, is vooral een kwestie van smaak. Wel staat vast dat ColorOS er de afgelopen jaren flink op vooruit is gegaan. Menu’s zijn logischer ingedeeld en ook kleurbotsingen (bijvoorbeeld tussen twee app-iconen) komen minder vaak voor. Realme staat nog in de startblokken en wordt druk ontwikkeld.

Realme belooft de meeste nieuwe smartphones twee versie-updates te geven. Dit betekent dat wanneer je nu een toestel met Android 10 koopt, hij wordt geüpdatet naar Android 11 en Android 12. Het kan soms wel even duren voordat je zo’n versie-update binnenkrijgt. De in 2019 uitgebrachte Realme 5 wordt bijvoorbeeld pas in het tweede kwartaal van 2020 naar Android 10 bijgewerkt.

3. Wat zijn goede Realme-smartphones?

Realme verkoopt pas sinds kort in Nederland. Het assortiment is daarom nog beperkt. Toch zit er voor vrijwel iedere portemonnee een degelijke telefoon bij.

Budgettelefoon

In ons overzicht van de beste goedkope smartphones van 2019 vonden we de Realme 5 Pro terug op plek vijf. Dit toestel is zeer vriendelijk geprijsd, heeft maar liefst vier camera’s achterop en wordt aangestuurd door een rappe Snapdragon 712-processor.

De Realme 5 Pro heeft verder een 6,3 inch-full-hd-scherm en 4000 mAh-accu. Wanneer je budget net niet toereikend is, kun je ook naar de ‘gewone’ Realme 5 kijken. Deze heeft een minder scherp hd-scherm, maar wel een grotere accu. Ook de vier camera’s op de achterkant zijn aanwezig.

→ De Realme 5 Pro kost 199 euro en is verkrijgbaar via de webshop van Realme

Middenklasser

Wil je tussen de 250 en 500 euro uitgeven aan een Realme-toestel? Dan kun je met gerust hart de Realme X2 Pro kiezen. Dit toestel kenmerkt zich dankzij een goede prijs-kwaliteitsverhouding. De smartphone heeft een 6,5 inch-amoled-scherm, supersnelle Snapdragon 855 Plus-processor en forse 4000 mAh-accu.

Bovendien beschikt het beeldscherm over een 90Hz-ververssnelheid voor vloeiende beelden en kun je snelladen met een vermogen van 50 Watt. Ook heeft de Realme X2 Pro een viervoudige camera op de achterkant.

→ De Realme X2 Pro kost 449 euro en is verkrijgbaar via de webshop van Realme

Vlaggenschip

Je moet er nog even op wachten, maar de Realme X50 Pro belooft een heel interessant vlaggenschip te worden. Dankzij de Snapdragon 865-chip is het toestel razendsnel, het 6,44 inch-amoled-scherm met hoge ververssnelheid zorgt voor vloeiende beelden en het toestel ondersteunt alvast 5G.

Op de achterkant vind je een viervoudige camera en de 4200 mAh-accu is binnen mum van tijd vol dankzij de 65 Watt-snellaadtechniek. Bovendien levert men standaard zo’n snellader mee. Tot slot heeft de Realme X50 Pro een dubbele selfie-camera.

→ De Realme X50 Pro gaat 599 euro kosten en is vanaf april verkrijgbaar via de webshop van Realme