Realme bewijst: dikke batterij van 10000 mAh past ook in dun toestel

Concepttoestellen met duizelingwekkende accu´s van wel 15000 mAh zijn niks nieuws. Realme brengt echter volgende week daadwerkelijk een telefoon op de markt met een joekel van een batterij. Dit moet je weten.

Realme P4 Power accumonster

Momenteel is de Realme GT 8 Pro één van de toestellen van de Chinese fabrikant met de grootste accucapaciteit (7000 mAh) die je in ons land kunt krijgen. Dat is bij normaal gebruik genoeg voor twee volle dagen zonder te laden. Helemaal niet gek dus. Maar, wie de P4 Power straks in zijn broekzak heeft zitten, kan tot wel drieënhalve dag vooruit, aldus Realme zelf.

Het knappe daarvan is dat het toestel op afbeeldingen helemaal niet dik oogt (en maar 218 gram zou wegen). Dat is te danken aan het gebruik van een accu met silicium-koolstofcellen. Omdat silicium veel energie per gewicht en volume kan opslaan, blijft de accu dunner en lichter zonder energiecapaciteit te verliezen.

De smartphone, die op 29 januari in India wordt gelanceerd, is niet alleen qua accuduur indrukwekkend. Zo kan de batterij omgekeerd laden tot wel 27 watt. Dat is veel hoger dan de 5-10 watt die de modernste Samsungs, OnePlus-telefoons of Google Pixels maximaal aantikken.

Midranger-specs met uitschieters

Daarnaast zou de aankomende P4 Power van Realme een MediaTek Dimensity 7400-processor aan boord hebben, een verbeterde versie van de MediaTek Dimensity 7300. Die kennen we onder andere van de Motorola Edge 60. Deze chip is niet de snelste, maar de nieuwe MediaTek zou wat vlotter moeten zijn.

Met tot wel 12GB RAM en 256GB opslag is de P4 Power ruim voorzien. Het amoled-scherm met een ververssnelheid van 144Hz mag er ook wezen. Het updatebeleid (3 jaar OS-updates en 4 jaar beveiligingspatches) valt wel wat tegen. Dat kan ook gezegd worden van de camera’s in de nieuwe Realme. Naar verluidt heb je een 50 megapixel hoofdcamera en een groothoeklens van 8 megapixel tot je beschikking.

Alle gelekte specs doen ons geloven dat we hier te maken hebben met een midranger die op accugebied, RAM, opslagruimte en schermkwaliteit zeker boven zijn gewicht kan boksen.

Of we de Realme P4 Power ook in Nederland kunnen verwachten, is nog maar de vraag. Het verleden heeft wel uitgewezen dat toestellen die eerst in India verschijnen, zomaar later (soms onder een andere naam) ook nog naar het Europese vasteland kunnen komen. Als dat het geval is, lees je dat natuurlijk op onze site.

Hoe belangrijk vind jij een grote accu in je smartphone? En heb jij een minimale capaciteit (of aantal dagen dat je niet hoeft te laden) in gedachten bij de aanschaf van een nieuwe telefoon? Laat het ons weten in de reacties.