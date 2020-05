Realme X3 Superzoom officieel: periscopische lens en 120Hz-scherm

De Realme X3 Superzoom is officieel uitgebracht voor de Europese markt. De telefoon beschikt over high-end specificaties en biedt onder meer een periscopische lens om tot 60x in te zoomen.



Realme X3 Superzoom officieel

Realme heeft officieel zijn nieuwste telefoon in Europa uitgebracht. Hiermee verschijnt de Realme X3 Superzoom eerder bij ons dan in India. Hier introduceert de fabrikant normaal gesproken zijn nieuwste toestellen. De telefoon levert allerlei hoogwaardige features voor een vrij schappelijke prijs van 499 euro.

Zoals je van de naam mag verwachten, is de belangrijkste functie van de X3 Superzoom zijn zoomvermogen. Het toestel is uitgerust met een periscopische lens die grote zoomafstanden mogelijk maakt. Tot nu toe zagen we dergelijke camera’s alleen op dure Android-vlaggenschepen, zoals de Oppo Find X2 Pro en Samsung Galaxy S20 Ultra.

De zoomlens is gekoppeld aan een 8 megapixel-sensor en biedt 5x optische zoom voor de primaire 64 megapixel-camera. Daarnaast kun je tot wel 60x digitaal zoomen. Dit heeft wel zichtbaar invloed op de kwaliteit van de foto naarmate je verder inzoomt. De 8 megapixel-groothoekcamera en 2 megapixel-macrolens maken de viervoudige cameraopstelling compleet.



Overige specificaties

De Realme X3 Superzoom heeft een 6,6 inch-lcd-scherm met een full hd-resolutie. Het scherm biedt daarnaast een verversingssnelheid van 120Hz, waardoor beelden vloeiender ogen dan veel andere telefoonschermen. Deze blijven vaak steken op 60 Hz.

In de linker bovenhoek van het scherm bevinden zich twee selfiecamera’s. De primaire camera schiet 32 megapixel-foto’s en wordt bijgestaan door een 8 megapixel-groothoeklens. Het toestel wordt aangedreven door Snapdragon 855 Plus, de vorige generatie van Qualcomms vlaggenschip-processor. Er is een 4200 mAh-accu aanwezig die oplaadt met een vermogen van 30 Watt via usb-c.

Realme X3 Superzoom kopen en alternatieven

De Realme X3 Superzoom is in Nederland verkrijgbaar in één configuratie, namelijk de combi tussen 12GB RAM en 256GB aan opslag. Dit toestel kost 499 euro en is beschikbaar in de kleuren wit en blauw. Vooruitbestellen kan nu al bij op de officiële Realme-website. Leveringen in Europa starten vanaf 4 juni.

Zoek je naar een beter betaalbare telefoon? Kijk dan even naar de Realme 6 en Realme 6 Pro. De fabrikant bracht eerder deze maand de Realme 6-toestellen uit voor de Europese markt. Voor de mensen die een meer premium telefoon zoeken is er de Realme X50 Pro 5G die ook recent ons land bereikte.

