Realme’s Google TV-stick is vertraagd: later dit jaar naar Nederland

De Realme 4K TV Stick met Google TV laat nog even op zich wachten. Het apparaatje, dat de concurrent aangaat met de Chromecast, verschijnt pas later dit jaar in Nederland.

Realme’s Google TV-stick is vertraagd

We wisten eind vorig jaar te melden dat de Realme 4K TV Stick met Google TV in Nederland wordt uitgebracht. Tot op heden is het streamingapparaatje hier nog niet verschenen, ondanks dat het bedrijf zou mikken ‘op een release in december’. De adviesprijs werd toen overigens ook bekend: 69,99 euro.

Een woordvoerder van Realme laat nu aan Android Planet weten dat het bedrijf te maken heeft met leveringsproblemen – en daardoor de Google TV-stick nog niet heeft kunnen uitbrengen. De fabrikant benadrukt echter dat de mediaspeler alsnog in Nederland verschijnt. Een precieze releasedatum is onbekend, maar het bedrijf hoopt de Chromecast-concurrent dit kwartaal in de winkels te leggen.

De Realme-stick is een directe concurrent voor de Chromecast met Google TV. De apparaatjes draaien op dezelfde software (Google TV) en hebben een afstandsbediening, zodat je makkelijk door de interface bladert. Streamen gaat in 4K, al verschijnt van de Realme-stick ook een goedkopere versie met full-hd-ondersteuning.

Streamingdongles in Nederland

Al jaren is de Chromecast de populairste manier om video’s, series en films naar je televisie te streamen. Tegenwoordig heb je echter veel keuze uit hdmi-dongles. Naast de Chromecast met Google TV heb je dus een alternatief van Realme, maar ook Xiaomi verkoopt al een tijdje een tv-stick. Die draait echter op Android TV, de ‘voorloper’ van Google TV.

Sinds eind vorig jaar verkoopt ook Amazon zijn Fire TV Sticks in Nederland. Deze apparaatjes zijn in het buitenland populair en gebruiken software van Amazon zelf. Van de populairste streamingdiensten zijn echter goede apps beschikbaar. Meer weten? We hebben het Amazon-apparaatje onlangs getest en in de Amazon Fire TV Stick review lees je precies wat je kan verwachten.

