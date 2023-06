Een Europese Recht op Reparatie-wet: wat heb je daaraan?

De EU werkt aan een nieuwe Recht op Reparatie-wet, waarmee het binnen en buiten de garantieperiode makkelijker moet zijn om je apparaten te repareren. Dit moet je weten.

Recht op Reparatie: wat betekent dit wetsvoorstel?

Sommige mensen kopen elk jaar de nieuwste smartphone, maar de meeste mensen doen langer met hun toestel. Als een telefoon dan stuk gaat, kan het duurder zijn om deze te laten repareren dan om een hele nieuwe smartphone te kopen.

Die oude toestellen belanden vervolgens bij het afval. Daarnaast zijn nieuwe smartphones belastend voor het milieu, omdat er meer grondstoffen en energie nodig zijn.

Al langere tijd klinkt er vanuit Europa daarom de vraag om consumenten meer rechten te geven om hun toestel te laten repareren – en nu is er eindelijk iets concreets.

Recht op Reparatie

Het wetsvoorstel heet ‘Recht op Reparatie’. Het idee van deze wet is dat meer producten worden gerepareerd binnen de wettelijke garantieperiode. Daarnaast moet het makkelijker en goedkoper worden om een smartphone en tablet te laten repareren buiten de garantieperiode. Zelfs als het apparaat door slijtage kapot is gegaan.

Binnen de wettelijke garantieperiode worden verkopers verplicht om een garantie aan te bieden, behalve als het repararen van een toestel meer kost dan een complete vervanging.

Buiten de wettelijke garantieperiode geldt een stapel nieuwe rechten en instrumenten. Namelijk dat consumenten het recht hebben om reparatie te eisen en dat producenten moeten informeren over dingen die consumenten zelf kunnen repareren. Ook moet er een online reparatieplatform komen, waar consumenten makkelijk reparateurs kunnen vinden.

Om ervoor te zorgen dat de reparaties goed gebeuren en niet onnodig veel geld kosten, wordt een kwaliteitsnorm ontwikkeld en een Europees reparatie-informatieformulier om de prijzen transparant te maken en te vergelijken.

Wat gebeurt er met deze wet?

Het gaat nu nog om een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Dit voorstel moet nog aangenomen worden door het Europees Parlement en de Raad. Het Europees Parlement zegt in ieder geval al meer dan tien jaar het recht op reparatie te willen verbeteren.

Hoe zit het nu?

Als je smartphone nu eerder dan verwacht buiten jouw schuld om kapot gaat, dan heb je het recht op kosteloze reparatie. Dat gaat wettelijk gezien zelfs verder dan de één of twee jaar fabrieksgarantie. In die zin zit je best goed in Nederland. Maar als het door je eigen schuld komt, dan zul je moeten betalen.

Door het gebruik van lijm of moeilijke schroefjes, zijn smartphones vaak lastig te repareren. Daardoor zijn de kosten voor reparatie soms heel hoog. Er klinken daarom ook geluiden om het recht op reparatie nog verder uit te breiden.

De beweging The Right to Repair Europe wil liever dat Europa nog verder gaat dan bovenstaand voorstel. Producten zouden vanaf de basis al gemaakt moeten worden met repareerbaarheid in het achterhoofd. Ook wil deze beweging dat vervangende onderdelen (en uitleg over hoe deze toestellen gerepareerd kunnen worden) goed verkrijgbaar zijn.

Fairphone geeft het goede voorbeeld van hoe het ook kan. Geen enkel onderdeel van de Fairphone 4 is vastgelijmd en je kan met een schroevendraaier het scherm of de batterij vervangen. Het zou mooi zijn als Fairphone andere fabrikanten hiermee inspireert over hoe het ook kan.

Duurdere smartphones?

Er zit ook een keerzijde aan dit verhaal, met name voor fabrikanten. Als zij minder nieuwe toestellen verkopen, en wellicht wat meer kwijt zijn aan mogelijkheden voor reparatie, dan is er natuurlijk een kans dat de prijs van nieuwe smartphones omhoog gaat.

Hoewel een hoger prijskaartje natuurlijk niet leuk is, heeft het ook een positieve kant. Je betaalt dan meer, maar kunt ook langer met het apparaat doen.

Refurbished

Refurbished toestellen zijn een manier om afgedankte of kapotte smartphones weer nieuw leven in te blazen. Wij vertellen waar je op moet letten bij het kopen van een refurbished smartphone. Lees ook eens ons artikel met vooroordelen over refurbished telefoons en of die waar zijn.