Rechter: sociale media zijn verslavend (en dit zijn de gevolgen)

Een Amerikaanse rechter oordeelt dat sociale media opzettelijk verslavend zijn en daarmee slecht voor de gezondheid van gebruikers. Het oordeel kan enorme gevolgen hebben voor de toekomst van deze bedrijven.

Sociale media gaan mogelijk flink veranderen

De rechtszaak was aangespannen door een 20-jarige vrouw. Zij claimt psychische schade te hebben opgelopen door het gebruik van sociale media. Eerder trof ze al een schikking met Snapchat en TikTok, maar met Meta en Google lukte dat niet. Deze bedrijven moeten haar nu een schadevergoeding van drie miljoen dollar betalen.

Dat geld kunnen ze makkelijk missen, maar de uitspraak brengt het verdienmodel van de grote sociale platforms wel in gevaar. De rechter oordeelt namelijk niet alleen dat het ontwerp van de apps verslavend en dus schadelijk is, maar ook dat de bedrijven daarover hebben gelogen tegen hun gebruikers. Dat maakt direct de weg vrij voor talloze soortgelijke rechtszaken.

Instagram-baas Adam Mosseri wilde zestien uur per dag op Insta zitten in de rechtszaal geen ‘verslaving’ noemen, maar alleen ‘problematisch gebruik’. Dat doet sterk denken aan de argumenten die tabaksfabrikanten ooit aanvoerden om te ontkennen dat nicotine verslavend is.

Meta beraadt zich nog op vervolgstappen, Google heeft al laten weten in beroep te gaan tegen de uitspraak. Dat is ook wel logisch. Als het oordeel blijft staan, hebben deze bedrijven geen andere keuze dan hun apps aan te passen. Bijvoorbeeld door je niet meer eindeloos door Shorts te laten scrollen op YouTube. En dat gaat heel veel geld kosten.

Verslavingsvrije sociale media?

Sociale media zijn onder meer verslavend omdat ze bijhouden wat jij leuk vindt. Zo kunnen de algoritmes je onbeperkt soortgelijke dingen voorschotelen, waardoor je blijft hangen. En hoe meer tijd jij op een platform doorbrengt, hoe meer advertenties ze verkopen. Omdat deze bedrijven jou zo goed kennen, is de reclame bovendien persoonlijk op jou gericht. Wat ze extra waardevol maakt voor adverteerders.

Verslavingsvrije sociale media leveren niet alleen minder geld op, maar zouden er ook heel anders uitzien. Shorts, reels en TikToks zouden bijvoorbeeld niet meer oneindig door mogen lopen. En wát je te zien krijgt zou misschien niet meer gebaseerd zijn op jouw specifieke smaak, maar op wat populair is onder andere gebruikers. Instagram biedt sinds kort overigens al de mogelijkheid om de algoritmes uit te zetten.

We kunnen ons best voorstellen dat Meta en Google het hoger beroep in deze rechtszaak nog zullen winnen. Toch volgen er onherroepelijk meer zaken, net zoals dat destijds bij de tabaksindustrie gebeurde. Dat sociale media op termijn moeten gaan veranderen, lijkt vrijwel zeker.

Heb jij problemen met het beteugelen van je sociale media-gebruik? Of vind je de uitspraak onzin? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!