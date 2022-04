5 redenen om in 2022 een Chromecast te kopen

Heb jij nog geen Chromecast? Wie weet is dit het moment om hier verandering in te brengen. Lees snel verder als je wil weten waarom!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Om deze redenen wil jij een Chromecast

De Chromecast; we houden ervan bij Android Planet. Het apparaatje maakt ons leven weer een stukje makkelijker en leuker. Gebruik je nog geen Chromecast en twijfel je of je er wel écht eentje nodig hebt? In dit artikel zetten we vijf redenen onder elkaar om nu direct naar de winkel te rennen.

1. Streamen tot je een ons weegt

Met reden nummer één trappen we wellicht een open deur in: je kunt met de Chromecast content consumeren tot je erbij neervalt. Het apparaatje maakt het mogelijk om al jouw favoriete series, films, YouTube-video’s en nog veel meer rechtstreeks naar je televisie te streamen – ook als je geen smart tv hebt.

Je hoeft dan dus niet meer naar een klein smartphoneschermpje te turen of met je laptop op schoot te zitten. Sluit de Chromecast aan op een hdmi-poort van je televisie. Vervolgens verbind je hem met je wifi-netwerk en stel je hem gemakkelijk in via de Google Home-app.

Er zijn meerdere versies van de Chromecast. De meest gangbare versie van het Google-apparaatje is de reguliere Chromecast. Wil je jouw televisie omtoveren in een smart tv, met een homescherm vol apps en een aparte afstandsbediening? Kies dan voor de Chromecast met Google TV.

2. Hij werkt met al je apparaten

Eén van de vele voordelen van een Google Chromecast is zijn ongeëvenaarde compatibiliteit. Het kleine apparaatje werkt samen met nagenoeg iedere televisie. Zolang er meerdere hdmi-poorten beschikbaar zijn en er een stopcontact in de buurt is, kun je een Chromecast gebruiken.

Het maakt dus niet uit of je een televisie van Samsung, LG, Sony of welk merk dan ook gebruikt; de Chromecast weet er raad mee. Ook maakt het niet uit welke smartphone je gebruikt. Hoewel de Chromecast een Google-apparaatje is, werkt hij ook prima samen met een iPhone of iPad.

3. Makkelijk in gebruik

Ben je geen techliefhebber? Of heb je doorgaans moeite met instellen en gebruiken van nieuwe apparaten? De Chromecast is gelukkig heel makkelijk in gebruik. Het enige wat misschien lastig is, is het handmatig wisselen tussen verschillende hdmi-poorten. Als je bijvoorbeeld naar het NOS-journaal wil kijken, moet je televisie ‘verbonden’ zijn met de hdmi-poort waarop je ontvanger is aangesloten.

Datzelfde geldt voor de Chromecast. Als je een film of serie wil streamen vanaf je telefoon, moet je televisie zijn informatie uit de juiste hdmi-poort halen. Anders staat je Chromecast als het ware ‘uit’. De meeste afstandsbedieningen hebben een knopje waarmee je gemakkelijk van hdmi-poort kunt wisselen.

De Chromecast met Google TV werkt iets ingewikkelder, omdat deze een aparte afstandsbediening en aangepast thuisscherm heeft. Ook dit zit echter logisch in elkaar – het is een kwestie van even wennen. Bekijk hieronder onze ervaringen met de Chromecast met Google TV.

4. Google Assistant staat altijd voor je klaar

Heb je al een Google Home– of Nest-speaker in huis? Dan kun je jouw Chromecast gemakkelijk bedienen met je stem. Je kunt zo video’s pauzeren, afspelen, doorspoelen of terugspoelen – en dat is enkel de basis. Als je je favoriete streamingdiensten hebt gekoppeld, kun je bijvoorbeeld vragen om bepaalde Netflix-series af te spelen. Je kunt zelfs het volume van je televisie veranderen.

Je doet dit allemaal door eerst “Hey, Google” of “Ok, Google” te roepen, waarna je de Assistant een opdracht geeft. Google verlaagt automatisch het volume van je televisie zodra je stem geregistreerd wordt, zodat je slimme speaker je goed verstaat. Allemaal ontzettend slim en handig.

Lees ook: 10 geweldige Chromecast-tips die je vast nog niet kende

5. Een Chromecast is niet duur

Een pijnpunt van veel technologische snufjes is de prijs. Deze is vaak behoorlijk hoog. Dat valt in het geval van de Chromecast reuze mee. Hij kost namelijk maar 40 euro. Voor de Chromecast met Google TV betaal je wel een stukje meer; deze kost 80 euro. Hiervoor krijg je dus wel een afstandsbediening en veel meer functionliteit voor terug.

Ga jij na het lezen van dit artikel een Chromecast kopen? Laat het ons vooral even weten in de reacties!