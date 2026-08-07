Dit is de Redmi 17 van Xiaomi: grote batterij, kleine prijs

Redmi kondigt de Redmi 17-serie aan. Zowel de gewone variant als de 5G-editie vallen op door de flinke batterij en het grote scherm. De toestellen zijn bovendien scherp geprijsd.

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Flinke accuduur en opvallende feature

We brachten de naderende lancering eerder deze week als gerucht, nu heeft Xiaomi officieel de Redmi 17-serie gepresenteerd. De twee toestellen zijn met name interessant voor kopers die een goede accuduur belangrijk vinden. Daarvoor moet de 7500 mAh-accu zorgen, die je overigens met 45 watt weer snel oplaadt. Omgekeerd laden kan met 22,5 watt, een opvallende functie voor een toestel in deze prijsklasse.

De fabrikant belooft dat de reguliere Redmi 17 op een volle lading goed genoeg is om 17 tot 28 uur video te kijken, 91 uur muziek uur te luisteren of 46 uur te bellen. De Redmi 17 5G doet het wat beter, met respectievelijk 28 uur, 109 uur en 53 uur.

Toestellen zijn behoorlijk compleet

De matte metalen behuizing heeft een IP64-certificering gekregen, waardoor de toestellen tegen een stootje, stof, krassen en waterspetters kunnen. Noemenswaardig is een dynamisch rgb-lichtsysteem dat oplicht bij oproepen, meldingen en tijdens het opladen. Verder is het fijn dat er een koptelefoonaansluiting aanwezig, nfc ondersteund wordt en je via een micro-sd-kaartje de opslagruimte uitbreidt.

Het 6,9-inch-display, dat automatisch schakelt tussen 60Hz, 90Hz en 120H, moet minder vermoeiend zijn voor de ogen tijdens langdurig gebruik. Onder de motorkap vind je de MediaTek Helio G91-Ultra (Redmi 17) en de Snapdragon 4 Gen 5 (Redmi 17 5G). Deze moeten vlot genoeg zijn voor de lichte tot gemiddeld gebruiker. Voor het maken van foto’s zit achterop een 50 megapixel-camera, selfies schiet je in 8 megapixel.

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Beschikbaarheid, configuraties en adviesprijzen

Met vier kleuropties voor de Redmi 17 (zwart, donkerblauw, lichtpaars en donkergroen) is er genoeg te kiezen. Kopers van de Redmi 17 5G hebben de keuze uit de zwarte of donkerblauwe variant, plus een oranje editie.

De Redmi 17 en 17 5G koop je binnenkort onder andere bij Coolblue, Bol, Mobiel en Belsimpel. De prijzen lopen uiteen van 219,90 euro tot 299,99 euro. De precieze configuraties en bijbehorende adviesprijzen vind je hieronder.

Voor de meerprijs van 30 euro voor dubbel zoveel geheugen, lijkt de Redmi 17 (4+256GB) op het eerste oog de meest interessante van de vier uitvoeringen.