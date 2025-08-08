‘Redmi werkt aan smartphone met 9000(!)mAh-batterij’

Altijd batterij te kort? Dan komt Redmi misschien met de oplossing. De fabrikant werkt aan een normale telefoon met een enorme accu.

Redmi met 9000mAh-batterij in de maak

De Chinese smartphonefabrikant Redmi (dochtermerk van Xiaomi) is achter de schermen druk aan het werk met een enorme smartphone. Niet qua omvang, maar qua batterijcapaciteit. Althans, dat beweert de betrouwbare lekker DigitalChatStation. Hij laat weten dat er een Redmi-telefoon in de maak is met een accu van bijna 9000 mAh. Ter vergelijking: de meeste smartphones van het merk zitten rond de 5000 mAh.

Redmi propt hiermee een zo groot mogelijke batterij in een telefoon met ‘normale’ behuizing. Er zijn namelijk al toestellen zoals de Tank 3S, met een batterij van 15.600 mAh. Die is dan wel drie keer zo dik en drie keer zwaarder dan een regulier toestel. Volgens de bron is de 9000mAh-telefoon slechts een fractie dikker dan Redmi’s Note-toestellen, namelijk 8,5 millimeter.

Er is dus een ware batterij-race gaande. Het Chinese iQOO bracht al een telefoon uit met een accu van 8000 mAh en Honor werkt naar verluidt aan een batterij van meer dan 10.000mAh. De toename van grotere accu’s is te danken aan nieuwe silicium-koolstoftechniek. Daarmee kan een batterij meer energie opslaan in dezelfde grootte behuizing.

Naar verluidt gebruikt Redmi eigen technische oplossingen om de capaciteit mogelijk te maken. Daarmee beïnvloedt het niet de laadsnelheid of de levensduur van de batterij. Vooral dat laatste wekt zorgen op bij gebruikers. Grote merken als Google, Samsung en Apple laten de nieuwere batterijtechniek voorlopig nog achterwege.

Beschikbaarheid in Nederland twijfelachtig

Wanneer Redmi de flinke batterij officieel presenteert, is nog niet bekend. Vervolgens is het ook de vraag of die überhaupt naar Nederland komt. We zien vaker telefoons met verschillende batterijcapaciteiten voor verschillende markten. Bijvoorbeeld de OnePlus Nord 5, die hier een batterij van 5200 mAh heeft, maar in India met 6800 mAh over de toonbank gaat.

Wat lijkt jou de perfecte batterijgrootte? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina! Altijd op de hoogte zijn van het laatste Android-nieuws: