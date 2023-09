Xiaomi Redmi Note 13-smartphones officieel: sneller en mooier

Xiaomi heeft drie smartphones aangekondigd: de Xiaomi Redmi Note 13, Note 13 Pro en Note 13 Pro Plus. De telefoons hebben een nieuw ontwerp en hardware-upgrades. We lopen de toestellen met je langs.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Redmi Note 13, 13 Pro en 13 Pro Plus gepresenteerd

Tijdens een officiële presentatie heeft Xiaomi drie nieuwe Redmi-smartphones uit de doeken gedaan. Het gaat om de Redmi Note 13, 13 Pro en 13 Pro Plus. De Redmi Note-serie is al jaren een populaire en budgetvriendelijke optie voor Android-gebruikers. Voor nu zijn de smartphones enkel in China beschikbaar, maar we verwachten dat ze ook naar Nederland komen.

Te beginnen met de Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Deze smartphone is het meest premium van de drie modellen en heeft ook als enige een afgerond amoled-scherm. Dit display is 6,67 inch groot en heeft een ververssnelheid van 120Hz voor vloeiende beelden.

Ook wijkt hij af in het ontwerp: in plaats van vlakke zijkanten is de 13 Pro Plus juist afgerond. De achterkant is verdeeld in twee afwerkingen en er is geen compleet camera-eiland aanwezig, maar losse lenzen. Daarin vind je onder meer een hoofdcamera van 200 megapixel en een 8 megapixel-groothoeklens. Voorop zit een 16 megapixel-selfiecamera.

De Redmi Note 13 Pro Plus wordt als eerste telefoon aangedreven door een MediaTek 7200 Ultra-processor. Daarnaast is er tot 16GB aan werkgeheugen en maximaal 512GB aan opslagruimte beschikbaar. In combinatie met 120 Watt snelladen, een 4880 mAh-batterij en Android 13 is de Redmi Note 13 Pro Plus een aantrekkelijke middenklasser voor omgerekend zo’n 250 euro.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Redmi Note 13 Pro ook met topcamera

De tweede smartphone die Xiaomi toont is de Redmi Note 13 Pro. Dit toestel heeft een vlak amoled-scherm met een 120Hz-ververssnelheid. Ook de zij- en achterkant van de Note 13 Pro zijn plat, behalve het camera-eiland. Daar steken een 200 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrolens uit.

De Redmi Note 13 Pro draait op een Snapdragon 7s Gen 2 en heeft ook maximaal 16GB aan werkgeheugen voor multitasken. Er is tot 512GB aan opslagruimte beschikbaar en de batterij heeft een grootte van 5100 mAh. De Xiaomi Redmi Note 13 Pro kost omgerekend zo’n 180 euro.

Redmi Note 13 voor minder dan 150 euro

Tot slot het ‘reguliere’ toestel uit de Redmi Note 13-lijn van Xiaomi. De Redmi Note 13 is het goedkoopste model met een adviesprijs van omgerekend 141 euro. Toch is de smartphone voorzien van een 120Hz-oled-scherm. Ook deze telefoon heeft vlakke zijkanten een platte achterkant. De hoofdcamera heeft een maximale resolutie van 100 megapixel en er is geen groothoeklens.

Hij wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 6080-chip, die zeker geen snelheidsmonster is. Er is 8GB aan werkgeheugen, Android 13, een batterij van 5000 mAh en snelladen tot 33 Watt aanwezig.

Al met al heeft Xiaomi drie smartphones gepresenteerd met degelijke specificaties voor een schappelijke prijs. Het gaat natuurlijk om omgerekende prijzen uit China. Het kan best zijn dat de smartphones in Nederland een aantal tientjes meer kosten.

Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Meer Xiaomi-nieuws lezen?