Xiaomi brengt Redmi Note 9 (Pro) naar Europa voor interessante prijs

Xiaomi brengt de Redmi Note 9 Pro naar Europa, zo maakte de fabrikant zojuist bekend op een online-event. De toestellen waren eerder al gepresenteerd voor de Indiase markt en hebben veel te bieden voor een interessante prijs.

Redmi Note 9 (Pro) voor Europa

De Xiaomi Redmi Note 9 en Note 9 Pro zijn geen grote verassing, want de toestellen zijn eerder al officieel gepresenteerd. Toen was het echter nog niet bekend of de toestellen ook in Europa op de markt kwamen en voor welke prijs. Het Chinese bedrijf heeft nu bekendgemaakt dat de smartphones wel naar Europa komen. Het instapmodel van de Redmi Note 9 gaat over de toonbank vanaf 199 euro, de Redmi Note 9 Pro voor minimaal 269 euro.

Alhoewel de toestellen in eerste instantie veel op elkaar lijken, zijn er ook wel wat verschillen te zien. Het scherm van beide toestellen is 6,67 inch groot. De beeldverhouding is 20 bij 9 en de resolutie bedraagt 2400 bij 1080 pixels, waardoor alles er scherp uitziet. Een laagje Gorilla Glass 5 is aanwezig, zodat het beeldscherm niet snel krassen of andere beschadigingen oploopt.

De Note 9 Pro is uitgerust met de Snapdragon 720G-chip van Qualcomm en minimaal 6GB werkgeheugen en 64GB opslag. De normale Note 9 is voorzien van een chip van MediaTek. Uitbreiden van het interne geheugen doe je makkelijk en snel met een geheugenkaartje.

Specificaties Redmi Note 9-serie

Op het gebied van de camera’s zien we ook enkele verschillen tussen beide toestellen. Zo bevat de hoofdcamera van de Note 9 Pro een 64 megapixel-sensor. Met de normale Redmi Note 9 schiet je foto’s van maximaal 48 megapixel. Daarnaast bevatten de toestellen een groothoeklens en een camera om diepte-informatie op te slaan. Daardoor schiet je een goede portetfoto met een vervaagde achtergrond.

Tot slot is er nog een macrocamera aanwezig, waarmee je een scherpe foto schiet van dichtbij van bijvoorbeeld een insect. Selfies maak je met de Xiaomi Redmi Note 9 van maximaal 16 megapixel, terwijl de Note 9 Pro dat kan in 32 megapixel.

Snelladen van de 5020 mAh-accu is mogelijk en de Redmi Note 9 doet dat met maximaal 18 Watt. De Xiaomi Redmi Note 9 Pro laadt op met maximaal 33 Watt en dat gaat dus een stuk sneller. Een vingerafdrukscanner is aan de zijkant geplaatst en ook is er een infraroodsensor aanwezig. Zo gebruik je je smartphone makkelijk en snel als afstandsbediening.

Een koptelefoonaansluiting is ook aan boord en beide smartphones worden uitgeleverd met Android 10 met daaroverheen de MIUI 11-schil. Inmiddels is ook de MIUI 12-skin aangekondigd en die update komt waarschijnlijk ook naar de Redmi Note 9 (Pro) in de toekomst.

Xiaomi Mi Note 10 Lite officieel

Ook bracht Xiaomi de Mi Note 10 Lite ten tonele, een betaalbare variant van de Xiaomi Mi Note 10 die eerder werd gepresenteerd. Het toestel heeft een scherm van 6,47 inch en komt op de markt in verschillende varianten. Voor de versie met 6GB RAM en 64GB opslag betaal je 349 euro. Het model met 6GB werkgeheugen en 128GB interne opslag kost 399 euro.

Dit nieuwe toestel is ook voorzien van vier camera’s op de achterkant en een dubbele flitser. De hoofdcamera schiet plaatjes van 64 megapixel en ook is er een groothoekcamera aanwezig. Portetfoto’s maak je met de derde camera en tot slot is er ook nog een macrocamera aan boord. Daarmee maak je foto’s van dichtbij van insecten, bloemen of andere objecten.

Onder de motorkap van de Mi Note 10 Lite ligt de Snapdragon 730G-chip, die niet alleen genoeg kracht levert, maar ook energiezuinig is. De accu heeft een capaciteit van 5260 mAh en opladen doe je met de meegeleverde 30 Watt-lader. Het toestel komt op de markt in het zwart, wit en paars. Ook een infraroodpoort, koptelefoonaansluiting en nfc zijn aanwezig, zodat je alles met de smartphone kunt doen wat je wilt.

Beschikbaarheid Redmi Note 9 (Pro) en Mi Note 10 Lite

De Redmi Note 9-serie is vanaf nu al te bestellen bij onder andere Belsimpel, de Mi Note 10 Lite volgt later. De verschillende modellen en hun prijs vind je hieronder:

Redmi Note 9 3GB RAM / 64GB opslag – 199 euro

Redmi Note 9 4GB RAM / 128GB opslag – 229 euro

Redmi Note 9 Pro 6GB RAM / 64GB opslag – 269 euro

Redmi Note 9 Pro 6GB RAM / 128GB opslag – 299 euro

Xiaomi Mi Note 10 Lite 6GB RAM / 64GB opslag – 349 euro

Xiaomi Mi Note 10 Lite 6GB RAM / 128GB opslag – 349 euro

