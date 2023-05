‘Redmi Pad 2 krijgt tragere processor dan voorganger’

De vermeende Redmi Pad 2 specificaties zijn verschenen. Opvallend daarbij is dat de processor van de tablet een flinke stap terug lijkt te doen ten opzichte van zijn voorganger. Hoe dat precies zit lees je hier op Android Planet.

Gerucht: dit zijn de Redmi Pad 2 specificaties

In 2022 bracht Xiaomi de Redmi Pad uit, een tablet met een instapprijs van 329 euro die best veel te bieden had. We hebben hem toen ook naast de Oppo Pad Air gelegd voor een review. Nu zijn de eerste specificaties van zijn opvolger verschenen, de Redmi Pad 2.

Opvallend is dat de processor een stuk minder krachtig lijkt te zijn. De eerste tablet is uitgerust met de MediaTek Helio G99, de Redmi Pad 2 krijgt de Snapdragon 680 aan boord. Als dat klopt dan presteert de Pad 2 stukken minder qua pure rekenkracht, maar ook op grafisch gebied.

In de praktijk betekent dit dat 3D-games er minder mooi uitzien of wat minder vloeiend spelen. Ook het opstarten van zware apps of uitvoeren van berekeningen duurt waarschijnlijk iets langer. Waarom de fabrikant kiest voor deze processor is de vraag, het kan te maken hebben met de kosten.

Wat je nog meer moet weten

De tablet wordt waarschijnlijk uitgerust met een lcd-scherm van 10,95 inch. Dat krijgt een ververssnelheid van 90Hz en een resolutie van 1920 bij 1200 pixels. Op de achterzijde is een 8 megapixel-camera aanwezig voor simpele kiekjes. Voor selfies gebruik je de frontcamera van 5 megapixel.

Xiaomi levert het apparaat met Android 13 en daar overheen ligt de eigen MIUI 14-schil. Die software kennen we ook van hun smartphones en verandert het uiterlijk behoorlijk. Ook kun je aan de slag met allerlei voorgeïnstalleerde apps.

Hoe het precies zit met software-updates voor de Redmi Pad 2 is de vraag. De eerste Pad kreeg twee Android-updates, dus we gaan er vanuit dat je tot en met Android 15 sowieso gebakken zit. Wanneer we de tablet officieel gaan zien en wat ‘ie moet gaan kosten is onbekend.

