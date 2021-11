Refurbished Android-telefoon kopen? Bij deze partijen kun je terecht

Opgeknapte iPhones worden overal verkocht, maar refurbished-telefoons met Android zijn een stuk lastiger te vinden. Bij de winkels in dit overzicht kun je daarom wél terecht.

Refurbished Android-telefoon: dit moet je weten

Wie op zoek is naar een nieuwe telefoon komt de term ‘refurbished’ waarschijnlijk wel een keer tegen. Dit soort telefoons zijn eerder in gebruik geweest, geretourneerd en waar nodig opgeknapt zodat ze weer verkocht kunnen worden. Gereviseerde smartphones zijn daardoor beter voor het mileu en voor je portemonnee.

Het probleem met de term refurbished is dat er meerdere definities in omloop zijn, waardoor vergelijken lastig is. Bij de ene winkel heeft een refurbished-telefoon met de conditie ‘Goed’ bijvoorbeeld slechts een paar krasjes, terwijl bij een volgende winkel ook deukjes onder deze definitie vallen.

Daarom werd een paar jaar geleden Keurmerk Refurbished gelanceerd. Dit keurmerk probeert meer transparantie in de refurbished-markt aan te brengen, bijvoorbeeld door de gehanteerde condities van verkopers te stroomlijnen. Helaas zien we tot nog toe dat vooral verkopers van opgeknapte iPhones zich bij het keurmerk aansluiten.

Wie op zoek is naar een degelijke refurbished Android-smartphone moet daarom nog best wat onderzoek doen. Daarom hebben wij in dit artikel enkele bekende verkooppunten op een rijtje gezet, inclusief hun voor- en nadelen. Op die manier weet jij waar je je zoektocht naar een refurbished Android-telefoon moet beginnen.

Voordat we naar de lijst (die op willekeurige volgorde staat) gaan, delen we nog enkele tips voor het kopen van een opgeknapte telefoon:

Hier moet je op letten:

Controleer hoeveel garantie de winkel geeft. Wanneer een verkoper weinig garantie op zijn refurbished-smartphones geeft is dit natuurlijk een slecht teken.

Check wat de verkoper onder “refurbished” verstaat. De ene refurbished-telefoon is niet de andere. Er is nog veel onduidelijkheid over de inhoud van het begrip en daarom wisselt de kwaliteit van de toestellen onderling sterk.

Luister naar je gezond verstand. Is een telefoon eigenlijk té scherp geprijsd? Wees dan heel voorzichtig, want wellicht koop je een kat in de zak.

Hoe oud is de telefoon? Refurbished-telefoons zijn eerder in gebruik geweest, dus ze zijn waarschijnlijk niet meer de jongste. Het is niet verstandig om een telefoon die drie jaar of langer geleden is uitgekomen te kopen. De kans is namelijk groot dat dit toestel geen Android-updates meer krijgt.

Dit zijn de verschillen tussen refurbished Android-aanbieders

1. Refurbished.nl

Aangesloten bij Keurmerk Refurbished? Nee.

Verkoopt: Samsung, Huawei, Xiaomi, Sony, Google, Asus

Condities: 3 (C-grade, B-grade, A-grade)

Garantie: 3 jaar

Gratis verzenden en retourneren

30 dagen bedenktijd

What’s in a name? Refurbished.nl is een bekende verkoper van refurbished-smartphones. Het bedrijf verkoopt vooral opgeknapte iPhones, maar ook een enkele Android-telefoons. Je kunt bijvoorbeeld toestellen van merken als Samsung, Huawei en Xiaomi op de kop tikken.

Dat gezegd hebbende: het aanbod aan refurbished Android-smartphones bij Refurbished.nl is wel beperkt. Er zijn vooral veel gedateerde Android-toestellen te koop, zoals de Samsung Galaxy S5 Mini en Google Pixel 2 (uit respectievelijk 2014 en 2017).

Je bestelling wordt gratis verzonden en je kunt deze 30 dagen uitproberen om te kijken of ‘ie bevalt. Refurbished.nl geeft bovendien drie jaar garantie op telefoon. Dat is 1 jaar langer dan je op volledig nieuwe toestellen krijgt.

2. reBuy

Aangesloten bij Keurmerk Refurbished? Nee.

Verkoopt: Samsung, Huawei, Xiaomi, Sony, OnePlus

Condities: 4 (Als nieuw, Zeer goed, Goed, Sterk gebruikt)

Garantie: 3 jaar

Klimaatneutraal bedrijf

Gratis verzenden en retourneren

21 dagen bedenktijd

reBuy heeft een redelijk breed aanbod aan refurbished Android-smartphones, inclusief hele nieuwe modellen. Bovendien zijn veel toestellen op voorraad, wat natuurlijk een hoop ergernis voorkomt. Extra leuk is dat je tijdens je bestelling te zien krijgt hoeveel elektronisch afval je met deze aankoop bespaart.

Duurzaamheid is namelijk belangrijk voor reBuy. Het van oorsprong Duitse bedrijf is klimaatneutraal en aangesloten bij ClimatePartner, een keurmerk. Je hebt 21 dagen bedenktijd en reBuy geeft drie jaar garantie. Je kunt in totaal kiezen uit vier soorten condities.

3. Back Market

Aangesloten bij Keurmerk Refurbished? Nee

Verkoopt: Samsung, Huawei, Xiaomi, Sony, OnePlus en meer

Condities: 3 (Uitstekend, Zeer goed, Goed)

Garantie: 3 jaar

Gratis verzenden

30 dagen bedenktijd

Back Market is een marktplaats: het bedrijf koppelt verkopers en kopers aan elkaar. Uniek aan Back Market is dat het bedrijf internationaal te werk gaat en daardoor een gigantisch aanbod heeft. Op moment van schrijven kon je bijvoorbeeld kiezen uit ruim 2200 refurbished Android-telefoons die van over de hele wereld aangeboden wordt.

Tijdens het kopen van een toestel zie je wie de aanbieder is en waar het bedrijf gevestigd is. Op Back Market kom je bijvoorbeeld reparatiebedrijven uit Duitsland en Frankrijk tegen. Alhoewel toestellen dus vaak uit het buitenland komen, blijft de verzendtijd relatief laag. De meeste bestellingen worden binnen 1 à 3 dagen thuisgeleverd.

Omdat Back Market een marktplaats is en zelf geen refurbished-smartphones verkoopt, rekent het bedrijf per bestelling transactiekosten (à 3,99 euro). Dit geld wordt gebruikt voor het screeningproces. Voordat refurbishers via Back Market mogen verkopen worden ze door het bedrijf gescreend om de kwaliteit te waarborgen.

4. Trixon

Aangesloten bij Keurmerk Refurbished? Nee

Verkoopt: Samsung

Condities: 4 (Zo goed als nieuws, Licht gebruikt, Zichtbaar gebruikt, Stevig gebruikt)

Garantie: 3 jaar

Gratis verzenden

Winkel in Zwolle (voor afhalen)

28 dagen bedenktijd

Trixon verkoopt vooral refurbished iPhones, maar heeft ook een select aanbod opgeknapte Samsung-toestellen. Met name de Galaxy-topmodellen zijn in het assortiment van de Zwolse onderneming te vinden. Op moment van schrijven kun je bijvorbeeld een refurbished Samsung Galaxy S20 bij ze aanschaffen, het topmodel van vorig jaar.

Het bedrijf werkt met vier condities en wanneer je voor 16:00 uur hebt besteld, wordt het toestel de volgende dag thuisgeleverd. Het grootste nadeel aan Trixon is het beperkte assortiment. Het bedrijf verkoopt alleen refurbished Samsung-telefoons.

5. Coolmix

Aangesloten bij Keurmerk Refurbished? Nee

Verkoopt: Samsung

Condities: 3 (Premium Refurbished, Zo goed als nieuw, Licht gebruikt)

Garantie: 2 jaar

Gratis verzenden en retourneren

14 dagen bedenktijd

Net als Trixon verkoopt Coolmix vooral refurbished Apple-apparaten, met hier en daar tussendoor een Android-toestel. Het aanbod van Coolmix bestaat uit redelijk gedateerde Samsung-telefoons, zoals de Galaxy S8 en S9. Deze toestellen verschenen respectievelijk in 2017 en 2018.

Aan de positieve kant heeft Coolmix een rappe bezorgdienst. Wie voor middernacht bestelt heeft haar of zijn toestel de volgende dag binnen. Wel is het aanbod refurbished Android-telefoons behoorlijk karig, maar je kunt natuurlijk altijd even een kijkje nemen.

