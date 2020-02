Android Planet en iPhoned hebben een consumenten- en marktonderzoek gehouden. Daaruit blijkt dat het begrip ‘refurbished smartphones’ steeds bekender wordt, al heeft een grote groep consumenten nog steeds geen interesse.

De grote Refurbished Barometer 2020

Ook dit jaar hebben Android Planet en zustersite iPhoned de refurbishedmarkt in kaart gebracht via een grootschalig consumenten- marktonderzoek. Dankzij de reacties van ruim drieduizend ondervraagden hebben we zes trends ontdekt. Deze geven een goed beeld geven van de huidige staat van refurbished smartphones in Nederland. Deze hebben we gebundeld in de grote Refurbished Barometer 2020.

1. Wereldwijde smartphoneverkoop omlaag, maar lichte groei bij refurbished

Vorig jaar werden wereldwijd 1800 miljoen smartphones verkocht, waar dat in 2018 nog op 1870 miljoen stuks zat. Deze dalende trend heeft een drietal hoofdoorzaken.

De prijzen van nieuwe smartphones zijn gemiddeld duurder geworden. Daarbij bevatten ze ook geen vernieuwende functies die de hogere prijs goedpraten. Consumenten gebruiken hun toestel tot slot ook steeds langer; gemiddeld zo’n 2,87 jaar.

Ondanks deze daling qua aantal wereldwijd verkochte smartphones, is er wel een lichte stijging te zien bij het aantal verkochte refurbished smartphones. Dat aantal steeg ten opzichte van het jaar ervoor met twee procent, oftewel 144 miljoen stuks.

2. Weinig loyaliteit voor refurbished van Android-gebruikers

Van de ondervraagden die ooit een refurbished toestel bezaten, heeft 58 procent momenteel niet zo’n toestel meer in gebruik. Dat heeft verschillende oorzaken. Zo kiest 25 procent van de respondenten toch voor een (andere) goede aanbieding. Een vijfde, oftewel 20 procent, kiest toch liever voor een nieuw toestel. Tot slot kiest 14 procent niet meer voor een refurbished toestel vanwege eerdere slechte ervaringen.

Wat ook opvalt is dat de milieuvriendelijkheid van refurbished smartphones hier nauwelijks een rol in speelt. Dat is opmerkelijk te noemen. Veel van de aanbieders van deze opgelapte toestellen, noemen dit juist als belangrijkste reden om hiervoor te kiezen in hun marketing. Daarbij valt het ook op dat het vooral Android-gebruikers zijn die weer kiezen voor een nieuw toestel, terwijl ze eerder een refurbished toestel hebben aangeschaft.

3. Algemene refurbished verkoop blijft stijgen, maar aandeel Android blijft relatief constant

Nederlanders geven gemiddeld steeds minder uit aan mobiele telefoons. De prijs van high-end toestellen gaat niet omlaag, wat mensen aanzet om toch een refurbished smartphone te overwegen. Zoals eerder genoemd zijn er al een paar jaar geen grootse veranderingen doorgevoerd op smartphonegebied. Daardoor neemt de consument ook vaker genoegen met een toestel dat al wat ouder is.

De algemene bekendheid van refurbished stijgt, waardoor consumenten ook steeds gerichten zoeken naar een bepaald model. Zo was er een duidelijke stijging zichtbaar in 2019, waarbij consumenten hun zoekopdracht in 2019 verfijnden door een specifiek model in te voeren in zoekmachines.

Qua voorkeur voor merken bij aanschaf van een refurbished toestel kiest 57 procent van de ondervraagden voor Apple. Op de tweede plek is Samsung te vinden met een aandeel van 24 procent. Nieuwkomer OnePlus staat op de derde plaats met 5 procent. Voor Android-gebruikers is de keuze voor refurbished niet alleen beperkt, maar ook minder interessant. De reden daarvoor is dat er veel alternatieven beschikbaar zijn als nieuwe toestellen, zowel in de lage prijscategorieën als in het middensegment.

4. Consument wil extra betalen voor Keurmerk Refurbished, dat relatief weinig bekendheid heeft

Het Keurmerk Refurbished werd in 2019 gelanceerd. Inmiddels zijn daar vijf refurbishedmerken bij aangesloten. Dat keurmerk is echter nog niet beschikbaar voor Android-apparaten en vooralsnog dus alleen voor smartphones, tablets en laptops van Apple. Dit keurmerk is bekend bij 38 procent van de ondervraagden. Slechts 17,5 procent was zich hiervan bewust bij de aanschaf van een refurbished smartphone.

Uit het onderzoek blijkt dat consumenten bereid zijn om extra te betalen voor een toestel met dit keurmerk. Gemiddeld hebben ze 44 euro extra over voor een toestel met het keurmerk. Toestellen met een keurmerk zijn gemiddeld ook duurder dan toestellen waarbij dit ontbreekt. Het verschilt dus per toestel of deze grens van 44 euro wel of niet wordt overschreden.

Het Keurmerk Refurbished van Techniek Nederland moet voor zekerheid zorgen. Ook garandeert het dat zo’n toestel twee jaar garantie heeft op alle onderdelen. Tot slot is ook een kwaliteitscontrole uitgevoerd, waarbij het toestel wordt gecheckt op vijftig verschillende punten.

5. Naast smartphones worden andere refurbished producten steeds populairder

Naast refurbished smartphones worden ook andere gereviseerde producten steeds populairder. Als we kijken naar de refurbished Apple-producten die in 2019 werden verkocht, bestaat dat voor driekwart uit iPhones. Ook refurbished iPads en refurbished MacBooks nemen een steeds groter deel in, respectievelijk 12 en 13 procent.

Vanaf december 2019 is het Keurmerk Refurbished ook beschikbaar voor de tablets en laptops van Apple. Een extra keuze dus voor de potentiële consument om mee te laten spelen tijdens het maken van een aankoopbeslissing.

6. Refurbished wordt steeds serieuzer overwogen, maar niet door iedereen

Van de ruim 3000 ondervraagden bezit momenteel zes procent een refurbished smartphone. Een groep van 46 procent overweegt wel een refurbished toestel bij de aanschaf van een volgende smartphone. De prijs is daarbij één van de belangrijkste factoren.

Ook de garantie, een nieuwe accu, origineel meegeleverde accessoires en het Keurmerk Refurbished spelen een belangrijke keuze. Veruit de meeste mensen kiezen voor de conditie ‘zo goed als nieuw’, namelijk 68 procent. De andere twee condities van refurbished toestellen ‘zichtbaar gebruikt’ en ‘licht gebruikt’ zijn minder populair.

Ook is er nog de groep respondenten die zegt refurbished niet te overwegen: 38 procent. Deze groep van ‘resistors’ noemt daarvoor verschillende redenen. De grootste reden is dat deze mensen geen vertrouwen hebben in de kwaliteit van het refurbished product. Ook een laag prijsverschil tussen een refurbished en nieuw toestel en de onduidelijke herkomst van refurbished toestellen zijn genoemde redenen. Als de prijs verder daalt, is de helft van deze groep wel over te halen om voor refurbished te gaan.

Uit de Refurbished Barometer van 2018 kwam al naar voren dat er een imagoprobleem heerst op het gebied van de kwaliteit. Ook in 2019 is dit nog steeds het geval bij de groep van resistors. Daar staat tegenover dat 55 procent van de mensen die refurbished een kans hebben gegeven, juist noemen dat de belangrijkste reden voor hun keuze kwaliteit is en dat ze tevreden zijn met hun aankoop.

