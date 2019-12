Android Planet heeft je hulp nodig! We zijn op zoek naar lezers die onze enquête willen invullen, die gaat over wat jou beweegt bij de aankoop van een smartphone. Onder alle deelnemers verloten we een Bol.com-cadeaukaart van 250 euro.

Op Android Planet lees je elke dag de laatste nieuwtjes over Android en inspireren we je met handige tips en toffe achtergronden. Ook zetten we in onze prijsvergelijker voor alle smartphones de beste deals op een rijtje, zodat je nooit teveel betaalt.

We zijn erg benieuwd wat jou beweegt bij de aankoop (en de oriëntatie vooraf) van een nieuwe Android-smartphone. Waar let jij op, welke afwegingen spelen een belangrijke rol en zou je een refurbished toestel overwegen? Als je meedoet aan onze enquête, maak je bovendien automatisch kans op een cadeaukaart van Bol.com ter waarde van 250 euro.

We horen graag jouw mening! Het invullen van de enquête duurt slechts vijf minuten en je kan tot en met zondag 12 januari 2020 meedoen. Daarna maken we zo snel mogelijk de winnaar van de Bol.com-cadeaukaart bekend, zodat je weet of jij hebt gewonnen.

Om het nog eventjes samen te vatten: je hebt vanaf vandaag (maandag 16 december 2019) tot en met zondag 12 januari 2020 de tijd om de enquête in te vullen. Je maakt automatisch kans op de Bol.com-cadeaukaart. De winnaar kiezen we willekeurig uit onder alle deelnemers.

