Refurbished markt met 40 procent gegroeid in 2022

Android Planet en zustersite iPhoned hebben eind 2022 een consumentenonderzoek over de refurbished techmarkt gehouden. Is de consument loyaal aan refurbished of niet en hoeveel mensen gebruiken eigenlijk zo’n opgeknapt apparaat? Check hier de resultaten van dit onderzoek.



Refurbished anno 2022

Ook dit jaar hebben Android Planet en zustersite iPhoned de refurbishedmarkt in kaart gebracht via een grootschalig consumentenonderzoek. Dankzij de reacties van bijna drieduizend ondervraagden hebben we nieuwe trends ontdekt. Deze geven een goed beeld van de refurbishedmarkt in 2022. Deze trends hebben we vergeleken met de conclusies uit onze refurbished barometer uit 2020. Welke ontwikkelingen zien we allemaal?

De verkoop van smartphones daalt nog steeds en consumenten gebruiken hun smartphones steeds langer. Daarbij daalt het gemiddelde budget dat men besteedt aan een nieuwe smartphone. Fabrikanten als Samsung en Apple hebben hun updatebeleid op orde. Daardoor ben je langer verzekerd dat je je techproduct minimaal een aantal jaar kunt blijven gebruiken. Hierdoor blijft refurbished een aantrekkelijk alternatief om te overwegen – en dat is terug te zien in de marktcijfers van 2022.

Wat betekent refurbished?

Refurbished betekent gereviseerd. Met andere woorden: het apparaat heeft een vorige eigenaar gehad en is vervolgens opgeknapt, nagekeken en schoongemaakt. Daarna is het weer in de verkoop gedaan, zodat iemand anders er gelukkig mee kan zijn.

Daarbij zijn er drie verschillende condities: zo goed als nieuw, licht gebruikt en zichtbaar gebruikt. De condities geven de uiterlijke staat aan van het toestel aan: hoe meer gebruikerssporen en krasjes, hoe lager de conditie en hoe lager de prijs.

1. Verdubbeling van het aantal refurbished-gebruikers t.o.v. 2020

Waar in 2020 slechts 16 procent van de ondervraagden ervaring had met refurbished techproducten, is dit in 2022 gegroeid naar 37 procent. Positief daarbij is dat bijna 60 procent van de adopters nog steeds het refurbished-product gebruikt en erg tevreden is met de aankoop (score van 8.8).

Dit is erg belangrijk, aangezien een negatieve ervaring met refurbished in de omgeving een belangrijke reden is voor adopters en intenders om niet (nogmaals) een gereviseerd product aan te schaffen. We zien in 2022 dan ook dat steeds meer consumenten een refurbished apparaat overwegen bij hun volgende aankoop.

Verhouding adopters, intenders en resistors

Zoomen we specifiek in op refurbished Samsung-producten, dan zien we hier de grootste groei. In 2022 heeft namelijk bijna 30 procent van alle adopters een refurbished Samsung-product, terwijl dit in 2020 slechts 7 procent was. Apple blijft uiteraard wel het grootste aandeel in de refurbishedmarkt houden met 45 procent. Refurbished Apple-producten zijn immers al veel langer op de markt te verkrijgen en hebben sinds de start het hoogste marktaandeel.

Als we verder inzoomen op de andere Android-merken dan Samsung, dan zien we nog een klein aandeel voor refurbished Xiaomi- en Google-producten. De rest wordt nauwelijks genoemd door onze respondenten. Echter is het refurbished aanbod voor deze merken ook een stuk lager dan Apple- of Samsung-producten. Daardoor is het logisch is dat er veel minder consumenten een ander merk bij zich dragen.

10% heeft momenteel een refurbished smartphone, 30% daarvan is een Samsung

Verder zien we nog steeds dat een refurbished-smartphone het meest populaire product blijft (42 procent van de adopters), maar lijkt er ook een grote markt te zijn voor refurbished laptops (18 procent van de adopters) en tablets (15 procent van de adopters). Deze laatste twee groepen zijn groeiende aangezien dit in 2020 nog op respectievelijk 12 en 13 procent lag.

Een derde overweegt nu geen refurbished smartphone, maar is te overtuigen door een grotere prijsbesparing

Refurbished wordt steeds serieuzer overwogen, maar toch blijft er ook een derde van de respondenten die refurbished totaal niet interessant vindt. Deze laatste groep met ‘resistors’ is dalend (2020: 32 procent, 2022: 27 procent) en heeft verschillende redenen om geen refurbished smartphone te overwegen.

De belangrijkste reden is dat deze groep simpelweg graag een nieuwe smartphone in bezit heeft, of het prijsverschil ten opzichte van een refurbished model te laag vindt. De kwaliteit van een refurbished smartphone was in 2020 nog een belangrijke reden, maar lijkt nu meer naar de achtergrond te verdwijnen.

Een deel van deze groep is alsnog te overtuigen door men de optie te geven om het product kosteloos te kunnen retourneren op het moment dat het niet bevalt. Dit is anders dan in 2020, waar een hogere prijsbesparing nog de belangrijkste motivatie was.

2. 10 procent gebruikt momenteel een refurbished smartphone

Als we specifiek inzoomen op een refurbished smartphone, dan zien we dat inmiddels 10 procent van de respondenten daadwerkelijk een refurbished telefoon bezit (in 2020 was dit nog 6 procent).

Gemiddeld hebben consumenten die een refurbished Samsung-toestel overwegen tussen de 250 en 500 euro te besteden. De refurbished Samsung S21 was het populairste refurbished toestel van 2022, gevolgd door de refurbished Samsung Galaxy S22 en Galaxy S21 Ultra.

Refurbished prijsbesparing op de vijf populairste Samsung-smartphones

Refurbished prijsbesparing per conditie, gebaseerd op klikgedrag januari 2023.

Prijsbesparing is en blijft het allerbelangrijkste voor refurbished-smartphones

Hoewel de lagere prijs de belangrijkste reden is om voor refurbished te kiezen, verschilt de gewenste prijsbesparing per smartphone. Consumenten geven aan gemiddeld 46 procent te willen besparen, maar als we kijken naar het daadwerkelijke koopgedrag, dan lijkt 30 procent al voldoende te zijn. De prijsbesparing is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de actuele nieuwprijs, voorraad en uiteraard ook hoe lang het toestel al op de markt is.

Uit het klikgedrag van onze prijsvergelijker in januari 2023 zien we dat je op een refurbished Samsung S21 op dit moment 237 euro bespaart. Dit is gelijk aan 31 procent van de nieuwprijs. Kijken we vervolgens naar de opvolger van dit toestel, de Samsung Galaxy S22, dan bespaar je slechts 105 euro (14 procent van de nieuwprijs). Hoe langer het toestel op de markt is, hoe meer deze in prijs is gedaald en hoe hoger de besparing. Verder zien we dat bij een telefoon als de Galaxy A52s, waarbij de actuele nieuwprijs op 411 euro ligt, een besparing van 122 euro al voldoende is (30 procent).

Is er verwarring over refurbished versus tweedehands producten?

Uit de antwoorden uit ons onderzoek op de vraag welk refurbished-product onze respondenten hebben gekocht, lijkt er toch een verwarring te zijn over de definitie van refurbished. Diverse respondenten geven aan dat ze een refurbished televisie, wasmachine, droger en talloze andere type producten te hebben gekocht.

De aanbieders in de Nederlandse markt hiervan zijn relatief klein. Wij vermoeden dat ze het over tweedehands hebben en het dus niet voor iedereen duidelijk is wat het verschil met refurbished is.

3. 58 procent is bereid om oude smartphone in te ruilen

Het inruilen van je oude smartphone is steeds belangrijker voor fabrikanten en webshops in Nederland. Partijen als Vodafone, KPN, Belsimpel, Bol.com en Samsung zelf leggen hier bij de introductie van nieuwe smartphones veel nadruk op. Maar hoeveel consumenten zijn bereid om een oud toestel in te leveren?

58 procent van de respondenten is bereid hun oude smartphone in te ruilen

Het is algemeen bekend dat relatief weinig mensen hun oude smartphone inruilen zodra ze een nieuwe aanschaffen. Toch kun je hier tegenwoordig aanzienlijk geld mee besparen. Uit ons onderzoek blijkt dat 58 procent bereid is om hun oude mobiel in te ruilen. Daarbij zien we juist dat de groep van refurbished-resistors een lagere bereidheid heeft voor inruilen (45 procent).

Dit betekent dat het bereiken van de refurbished-doelgroep voor webshops en fabrikanten ook erg belangrijk is. Het merendeel van deze groep wil namelijk een smartphone inruilen. Mogelijk komt dit ook omdat het aanschaffen van een refurbished-product enkel mogelijk is als iedereen zijn oude producten inlevert en zorgt dat ze gereviseerd kunnen worden.

Refurbished is in 2022 fors gegroeid, maar heeft nog een lange weg te gaan

Kort samengevat heeft de refurbishedmarkt in 2022 een mooie groei doorgemaakt en blijft er een grote potentie voor deze markt. Refurbished wordt steeds meer omarmd door mensen, maar er blijft ook een aanzienlijke groep over die hier nog niet van overtuigd is.

Het aandeel van refurbished Samsung-producten heeft daarbij de grootste groei doorgemaakt. Echter lijkt loyaliteit richting refurbished er wederom niet te zijn. Iedere keer zal er weer opnieuw worden gekeken of de prijsbesparing op het gewenste niveau ligt. Voor de ene consument is dat moment er eerder dan voor de ander.

Aan dit onderzoek hebben 2664 respondenten deelgenomen.