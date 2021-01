Op gelekte renders is de opvolger van de Nokia 6.2 te zien. Het aankomende toestel, dat de Nokia 6.3 of 6.4 gaat heten, krijgt een iets groter scherm, vier camera’s op de achterkant en een vingerafdrukscanner in de zijkant.

Lees verder na de advertentie.

‘Dit zijn de eerste Nokia 6.3-renders’

De afbeeldingen verschenen op het Voice-kanaal van de bekende lekker Steve Hemmerstoffer. Met wat voor naam de fabrikant het nieuwe toestel op de markt zet is nog onbekend. Hemmerstoffer heeft het over de Nokia 6.3 of 6.4. Wel is het zeker dat het gaat om de opvolger van de Nokia 6.2.

De renders zijn gebaseerd op zogenaamde blueprints, oftewel tekeningen uit de fabriek die gebruikt worden tijdens het productieproces. Het scherm van de aankomende telefoon wordt iets groter dan zijn voorganger: 6,45 inch. De Nokia 6.2 is nog uitgerust met een display van 6,3 inch. Het gaat om een plat display met een kleine waterdruppelnotch waarin de frontcamera is verstopt.

Op de achterzijde zijn inderdaad vier camera’s aanwezig, zoals we al eerder schreven. Deze zijn verwerkt in een ronde cirkel en de dubbele ledflitser is daaronder geplaatst. Details over die camera’s noemt Hemmerstoffer niet. Eerdere geruchten noemden nog een hoofdsensor van 24 megapixel, 12 megapixel-groothoeklens en macrocamera en dieptesensor voor respectievelijk close-ups en portretfoto’s.

Een groot verschil met de Nokia 6.2 is de plaats van de vingerafdrukscanner. Deze is niet meer op de achterkant te vinden, maar verplaatst naar de aan/uit-knop aan de rechterzijde. Daar zitten ook de volumeknoppen, terwijl de linkerkant een speciaal knopje heeft om de Google Assistent op te roepen. Aan de bovenzijde is de koptelefoonaansluiting te vinden en het toestel meet om en nabij 164,9 bij 76,8 bij 9,2 millimeter.

Qua specificaties van de processor, het opslag- of werkgeheugen, de accu of Android-versie lezen we niks nieuws. Gezien zijn voorganger zal het gaan om een toestel in het middensegment met bijbehorende hardware. Wel lijkt het waarschijnlijk dat het toestel uit de doos draait op Android 11.

‘Presentatie in eerste gedeelte van 2021’

Tot slot zou de presentatie plaatsvinden in de eerste maanden van dit jaar. Eerder werd er nog gesteld dat het toestel nog in 2020 het levenslicht zou zien. Door de coronapandemie zijn veel toestelreleases uitgesteld, wat bijvoorbeeld ook het geval was bij de Nokia 8.3 5G. Dat specifieke toestel werd in maart gepresenteerd en kwam pas in oktober op de markt.

Benieuwd naar dit aankomende toestel van Nokia? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, download de Android Planet-app en houd natuurlijk onze website in de gaten!

Meer over Nokia: