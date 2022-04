‘Gelekte render van Oppo Reno 8 toont veel gelijkenissen met OnePlus 10 Pro’

Een render van de Oppo Reno 8 is online verschenen. Het toestel lijkt behoorlijk op de OnePlus 10 Pro. Dat is overigens niet heel gek; in dit artikel leggen we je uit waarom.

Oppo Reno 8 krijgt het camera-design van de OnePlus 10 Pro

Een render van de Oppo Reno 8 verscheen onlangs op het Chinese Weibo. Het toestel is nog niet aangekondigd, maar wordt naar verwachting één van Oppo’s nieuwe vlaggenschepen. Het is duidelijk dat Oppo het toestel grotendeels baseert op het huidige toptoestel van OnePlus, de 10 Pro.

Op de render zien we een smartphone met een plat scherm en dunne bezels. In de linkerbovenhoek van het scherm vinden we een klein gat voor de selfiecamera. Vooral de achterkant van de gelekte Oppo Reno 8 komt ons bekend voor. Het camera-eiland ziet er namelijk exact hetzelfde uit als de cameramodule van de OnePlus 10 Pro. Beide toestellen hebben drie lenzen en een ringvormige flitser. De module loopt vloeiend over in de randen van de toestellen. Het enige verschil is het missende Hasselblad-logo.

Ook de achterkant lijkt qua kleur en materiaal erg op de achterkant van het OnePlus-vlaggenschip. Wellicht komt de Oppo Reno 8 in andere kleuren op de markt. De OnePlus 10 Pro is verkrijgbaar in een zwarte en groene uitvoering.

Hoe kan dit?

In de meeste gevallen is het kopiëren van andermans ontwerpen natuurlijk niet toegestaan, maar in het geval van Oppo en OnePlus ligt dat anders. De twee fabrikanten hebben namelijk hetzelfde moederbedrijf: BBK Electronics.

Sinds kort werken de bedrijven praktisch samen als één bedrijf, maar zowel Oppo als OnePlus blijven toestellen onder hun eigen naam uitbrengen. De software op Oppo- en OnePlus-smartphones groeit overigens ook steeds meer naar elkaar toe. In China draait de OnePlus 10 Pro bijvoorbeeld op Oppo’s Color OS.

Lees ook: OnePlus en Oppo worden samengevoegd: dit betekent het voor jou

Volgens een woordvoerder van OnePlus zorgt de samensmelting van de twee smartphonefabrikanten dat er ‘meer middelen beschikbaar zijn om betere producten te ontwikkelen’. Wij juichen dit bij Android Planet natuurlijk enkel toe. Heb jij hier een ander idee over? Laat het ons dan vooral even weten in de reacties onder dit artikel.

