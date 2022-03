‘Gelekte render Samsung Galaxy A73 toont opnieuw bekend toestel’

Een render van de Samsung Galaxy A73 is gelekt. Het toestel krijgt een ontwerp dat we al een paar keer eerder zagen.

Dit is de Galaxy A73: een veelzijdige middenklasser

Samsung kondigt naar verwachting deze maand nog nieuwe Galaxy A-toestellen aan, waaronder de Galaxy A73. De bekende bron 91Mobiles deelde onlangs een render van het toestel. De Galaxy A73 wordt een van de meest premium modellen van de Galaxy A-lijn. Het design van het toestel lijkt opnieuw echter maar weinig te veranderen ten opzichte van zijn voorganger, de Galaxy A72.

De Galaxy A73 krijgt een groot 6,7 inch-120Hz-scherm, met een gecentreerd gaatje voor de selfiecamera aan de bovenkant. De schermranden lijken dunner dan die van de Galaxy A72, maar dat kan ook een illusie zijn. Het afgebeelde toestel heeft namelijk witte zijkanten, die een deel van de bezel ‘verstoppen’.

Over de schermranden gesproken: het toestel heeft opnieuw een dikkere kin. Samsung heeft deze op de Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus prachtig weggewerkt, waardoor de bezel overal even dun is. We hoopten deze ontwerpfeature ook op de nieuwe Galaxy A-toestellen te zien, maar helaas.

Meer over de Samsung Galaxy A73

We weten al een hele hoop over de Samsung Galaxy A73. Zo krijgt het toestel waarschijnlijk een rappe Snapdragon 778G-chip, die we eerder zagen in de Galaxy A52s. De chip is geen snelheidsmonster, maar presteert goed. Door social media scrollen, internetten en een beetje gamen kan dus prima met de Galaxy A73.

Het toestel komt in twee varianten op de markt. Je kunt de smartphone kiezen met 128GB aan opslagruimte en 6GB RAM, of 256GB opslag en 8GB RAM. De Galaxy A73 krijgt verder vier camera’s op de achterkant. Dit zijn een 108 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera en 5 megapixel-dieptesensor. De laatste twee lenzen zijn wat ons betreft nogal overbodig.

Gebruik je je smartphone de hele dag door? De Galaxy A73 krijg naar verluidt een 5000 mAh-accu, die lekker lang mee moet gaan. Opladen gaat met een snelheid van 25 Watt. Dat is niet heel snel, maar ook niet vreselijk traag.

Wat vind jij van de render van de Samsung Galaxy A73? Ben je van plan om het toestel aan te schaffen? Laat het ons even weten in de reacties onder dit artikel.