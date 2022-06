‘Renders en specificaties Motorola Moto Edge 2022 gelekt’

Motorola kondigt in het derde kwartaal naar verluidt een nieuwe mid-range smartphone aan: de Moto Edge 2022. Renders en specificaties van het toestel verschenen onlangs op het internet.

Moto Edge 2022 gelekt: groot en vloeiend 144Hz-scherm

Renders en specificaties van de Motorola Moto Edge 2022 zijn online verschenen. Het toestel ziet er qua uiterlijk uit als een typisch Motorola-toestel. Zo heeft de smartphone een groot 6,5 inch-scherm met een gecentreerde holepunch-selfiecamera. Dit scherm zou een ververssnelheid van 144Hz hebben. De meeste high-end smartphones hebben 120Hz-schermen. Hoe hoger het aantal hertz, hoe vloeiender en sneller het scherm oogt.

Aan de onderkant van het scherm vinden we helaas nog steeds een relatief dikke ‘kin’. Dit is de onderste schermrand, die groter is dan de overige bezels. Dat is jammer, aangezien de concurrentie deze kin steeds beter wegwerkt. Gelukkig is een iets dikkere schermrand niet direct een dealbreaker, maar jammer is het wel.

Onder de motorkap van het toestel vinden we volgens de gelekte specificaties een MediaTek MT6879-chip. Dit is een krachtige middenklasser-processor. Hiermee kun je bijvoorbeeld prima internetten, social media gebruiken en Netflixen. Ook het spelen van een paar games moet geen probleem zijn. Het is nog niet bekend of de smartphone 5G-ondersteuning krijgt, maar we gaan uit van wel.

Drie camera’s: 50 megapixel en optische beeldstabilisatie

Op de achterkant van de Motorola Moto Edge 2022 vinden we drie camera’s. De hoofdlens heeft een resolutie van 50 megapixel-hoofdlens en optische beeldstabilisatie. Hierdoor blijven foto’s en video’s langer scherp en stabiel, ook als je het toestel veel beweegt. Naast de hoofdlens heeft de smartphone een 13 megapixel ultragroothoeklens en een 2 megapixel macrocamera.

Gebruik jij je smartphone veel? De Moto Edge 2022 sleept je waarschijnlijk makkelijk de dag door. Dat komt omdat het toestel naar verluidt een 5000mAh-accu aan boord heeft. Ook een leuke toevoeging: de smartphone krijgt stylus-support. Je kunt dus aantekeningen maken en foto’s bewerken met een pennetje. Of dit pennetje wordt meegeleverd, is niet bekend.

